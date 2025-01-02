رودري يرد على تشكيك رونالدو بشأن الكرة الذهبية

لم يستطع الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي فهم سبب تشكيك كريستيانو رونالدو في اختياره للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وكان رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات صرح أن فينيسيوس جونيور يستحق الجائزة على حساب رودري لأن مهاجم ريال مدريد "فاز بدوري أبطال أوروبا وسجل في النهائي.

وصرح رودري لصحيفة "آس" الإسبانية ردا على سؤال حول تعليقات رونالدو: "إنها مفاجأة حقا، لأنه يعرف أفضل من أي شخص آخر كيف تعمل هذه الجائزة، وقبل كل شيء، كيف يتم اختيار الفائز".

وواصل الدولي الإسباني بلهجة ساخرة: "لقد رأى الصحفيون الذين صوتوا هذا العام أنني يجب أن أفوز. وربما كان هؤلاء الصحفيون أنفسهم هم الذين صوتوا له في وقت ما للفوز، وأتصور أنه كان ليوافق على ذلك حينئذ".

وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية في باريس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد حصول رودري على الجائزة على حساب فينيسيوس.

🗣️ Rodri on Cristiano Ronaldo saying it was unfair that Vini Jr didn’t win the Ballon d’Or… 🤭 pic.twitter.com/rZwz0YC0lk — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 2, 2025

وحصل رودري، البالغ من العمر 28 عاما، على الجائزة الفردية المرموقة بعد موسم رائع شهد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وبطولة أوروبا مع إسبانيا.

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وكان فينيسيوس من أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بعد مساعدته ريال مدريد على الفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وحصل الدولي البرازيلي لاحقًا على جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم من غلوب سوكر في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تأثير جائزة الكرة الذهبية على حياة رودري

وتحدث رودري، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في سبتمبر/أيلول الماضي، عن تأثير الفوز بجائزة الكرة الذهبية على حياته اليومية.

"لقد غير ذلك حياتي"، هكذا قال. "الكثير من الأشياء التي كنت أستطيع القيام بها من قبل، من الواضح أنني لم أعد أستطيع القيام بها. ولكن مهلا، هذا لسبب وجيه.. لدي فلسفة مفادها أنه يتعين عليك في الحياة أن تأخذ الأمور كما هي".

وختم "لا داعي للشكوى عندما لا تسير الأمور كما تريد أو عندما تصاب بالجنون بعد الفوز بالكرة الذهبية. لقد أعطاني الله ما أعطاني وأنا ممتن للغاية. عليّ التعامل مع كل شيء، بما في ذلك الإصابات، والمضي قدمًا".