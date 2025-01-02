دحام نجم منتخب الكويت: هدفنا لم يتحقق وهذه رسالتي لجماهير "الأزرق"

أعرب النجم المنتخب الكويتي لكرة القدم محمد دحام عن خيبة أمله بعد خروج "الأزرق" من نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26" المقام حاليا في الكويت.

وصرح دحام لموقع الجزيرة نت: "في الحقيقة، كان طموحنا بلوغ النهائي والتتويج بلقب البطولة.. الحمد الله على كل شيء.. نبارك للمتأهلين ونتمنى لهما التوفيق".

وتألق دحام البالغ (24 عاما) مع المنتخب الكويتي -الذي بلغ نصف نهائي البطولة- قبل أن يُهزم أمام منتخب البحرين، الثلاثاء، بنتيجة 0-1.

ووجه الجناح المهاري والسريع رسالة شكر إلى جماهير المنتخب الكويتي على دعمهم الكبير في أثناء البطولة، ووعدَهم بمستقبل أفضل.

وعن توقعاته حول النهائي بين عمان والبحرين، أجاب دحام: "المنتخبان جيدان، وكلاهما قادر على رفع اللقب الخليجي".

وتلتقي البحرين مع عمان في المباراة النهائية، بعد غد السبت، على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.