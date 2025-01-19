حقيقة انتقال فينيسيوس لاعب ريال مدريد إلى الدوري السعودي

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، ما تردد حول اجتماع، دار بين فريق سعودي وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، على هامش حضوره إلى جدة للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، الأسبوع الماضي.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن أن اجتماعا، جرى بين الجانبين لبحث إمكانية انضمام النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن السعودي.

وقال تياغو فيرتاس، أحد المسؤولين في الوكالة التي تدير أعمال فينيسيوس -في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية نشرتها اليوم الاحد-: إنه "بالنسبة لنا في وكالتنا، لم نسمع أي شيء عن ذلك، ولم يتحدث معنا أحد بأن هناك جلسة في السعودية من أجل انضمام فينيسيوس إلى الدوري السعودي".

من ناحية أخرى أوضح خوان كاميلو، المتحدث الإعلامي لنادي ريال مدريد لصحيفة "الرياضية" أنه "ليست لدينا أي فكرة عن الأخبار التي خرجت بشأن هذا الأمر".

وكان عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحدث عن صفقة قدوم فينيسيوس للدوري السعودي، مؤكدا في حديثه لصحيفة "آس" الإسبانية، السبت الماضي، أنها ليست حلما بالنسبة للمسؤولين، لكنها مسألة وقت ومفاوضات.

وينتهي عقد فينيسيوس مع الريال في يونيو/حزيران 2027، مما يعني أن انتقاله يستلزم موافقة النادي الإسباني.

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وانتقل فينيسيوس (24 عاما) إلى صفوف "الملكي" عام 2018 قادما من فلامينغو البرازيلي، وتبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بإحصاءات اللاعبين.

ودافع "فيني" عن "الميرينغي" في 290 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 98 هدفا وصنع 84، فيما نجح خلال الموسم الجاري في إحراز 14 هدفا، وصناعة 10 في 25 مباراة.