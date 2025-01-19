هدافو الدوري الإنجليزي 2024-2025.. من يتصدر سباق الحذاء الذهبي؟

اشتد الصراع على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، في ظل غزارة الأهداف وتألق العديد من المهاجمين.

وتمنح جائزة الحذاء الذهبي كل موسم لهداف الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي في الموسم الأخير.

وفي ما يلي جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي حتى الآن: