هدافو الدوري الإنجليزي 2024-2025.. من يتصدر سباق الحذاء الذهبي؟
19/1/2025
اشتد الصراع على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، في ظل غزارة الأهداف وتألق العديد من المهاجمين.
وتمنح جائزة الحذاء الذهبي كل موسم لهداف الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي في الموسم الأخير.
وفي ما يلي جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي حتى الآن:
- محمد صلاح (ليفربول) 18 هدفا.
- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 16 هدفا.
- ألكسندر إيساك (نيوكاسل) 15 هدفا.
- كول بالمر (تشلسي) 14 هدفا.
- برايان مبيومو (برينتفورد) وكريس وود (نوتنغهام فورست) 13 هدفا.
- يوان ويسا (برينتفورد) 11 هدفا.
- جاستن كلويفرت (بورنموث) وماتيوس كونها (ولفرهامبتون) وأولي واتكينز (أستون فيلا) 11 هدفا.
- نيكولاس جاكسون (تشلسي) 9 أهداف.
المصدر : الجزيرة