موعد مباراة الرجاء البيضاوي ضد مانيما بأبطال أفريقيا وقنوات البث المباشر

تنتظر الرجاء البيضاوي المغربي مهمة صعبة لانتزاع البطاقة الأخيرة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عندما يخوض الجولة السادسة الأخيرة مستضيفا مانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي.

ويحتضن -اليوم- ملعب "العربي الزاولي" في مدينة الدار البيضاء المواجهة الحاسمة لفريق الرجاء، ويديرها الحكم أندوفيترا راكوتوجوانا من مدغشقر.

وتنطلق المواجهة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة (18:00 بتوقيت المغرب، 17:00 بتوقيت غرينتش).

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ومانيما

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

الرياضية الأرضية

beIN Sports HD 6

الأولى المغربية الأرضية

ويبدو الرجاء مرشحا بقوة لحسم مواجهته مع ضيفه، لكنه يأمل في هدية من مواطنه الجيش الملكي بالفوز على صن داونز في عقر دار الأخير.

وبعدما كسب نقطة واحدة في مبارياته الثلاث الأولى، اقتنص الرجاء (حامل اللقب 3 مرات) أربعا في مباراتيه الأخيرتين فانتعشت آماله.

ويحتاج الرجاء إلى أفضلية الأهداف على ماميلودي في حال تساويا بالنقاط، وفي المواجهتين المباشرتين (تبادلا الفوز 1-0).

ويعول الرجاء على أهمية مواجهة صن داونز بالنسبة لمواطنه الجيش الملكي الذي تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ عام 1988، وذلك من أجل ضمان الصدارة.