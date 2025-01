تغريدة "ساخرة" تسببت في تغيير بعقود لاعبي البريميرليغ

تسببت حادثة غير مسبوقة تتعلق بنجم ليفربول ريان بابل في عام 2011، في إدراج أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لبند خاص في عقود اللاعبين منذ ذلك الحين.

في يناير/كانون الثاني 2011، تواجه ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد في أول مباراة لكيني دالغليش بعد إقالة روي هودسون.

فاز يونايتد 1-0 بفضل ركلة جزاء مبكرة من رايان غيغز، بينما طُرد ستيفن جيرارد بسبب تدخل متهور على مايكل كاريك.

كان الحكم هوارد ويب -الذي أدار قبل أشهر نهائي كأس العالم 2010- هو الذي أدار المباراة وبعد نهايتها هاجمه جناح ليفربول رايان بابل على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان موقع تويتر، المعروف الآن باسم "إكس"، في بداياته في ذلك الوقت، ونشر بابل صورة معدلة بالفوتوشوب لويب مرتديا قميص مانشستر يونايتد مرفقا بتعليق "ويسمونه أحد أفضل الحكام؟ هذه مزحة".

📅 On this day, in 2011, Ryan Babel was fined £10,000 for tweeting this image of Howard Webb after Liverpool's 1-0 defeat to Manchester United. 😂 pic.twitter.com/wrrd4XJMbd

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 17, 2025