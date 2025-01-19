تغريدة "ساخرة" تسببت في تغيير بعقود لاعبي البريميرليغ

تسببت حادثة غير مسبوقة تتعلق بنجم ليفربول ريان بابل في عام 2011، في إدراج أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لبند خاص في عقود اللاعبين منذ ذلك الحين.

في يناير/كانون الثاني 2011، تواجه ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد في أول مباراة لكيني دالغليش بعد إقالة روي هودسون.

فاز يونايتد 1-0 بفضل ركلة جزاء مبكرة من رايان غيغز، بينما طُرد ستيفن جيرارد بسبب تدخل متهور على مايكل كاريك.

كان الحكم هوارد ويب -الذي أدار قبل أشهر نهائي كأس العالم 2010- هو الذي أدار المباراة وبعد نهايتها هاجمه جناح ليفربول رايان بابل على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان موقع تويتر، المعروف الآن باسم "إكس"، في بداياته في ذلك الوقت، ونشر بابل صورة معدلة بالفوتوشوب لويب مرتديا قميص مانشستر يونايتد مرفقا بتعليق "ويسمونه أحد أفضل الحكام؟ هذه مزحة".

📅 On this day, in 2011, Ryan Babel was fined £10,000 for tweeting this image of Howard Webb after Liverpool's 1-0 defeat to Manchester United. 😂 pic.twitter.com/wrrd4XJMbd — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 17, 2025

سابقة وغرامة مالية

في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم تكن هناك حالة للاعب ينشر منشورا ينتقد حكما، وبالتالي لم تكن هناك سابقة.

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ورغم اعتذاره عن سلوكه، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن يجعل من بابل عبرة من خلال فرض غرامة عليه قدرها 12 ألف دولار عند انتهاء جلسة الاستماع.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية روجر بيردن: "يجب اعتبار مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل تويتر، ضمن المجال العام".

وأضاف: "يجب أن يكون جميع المشاركين على دراية، بنفس الطريقة كما لو كانوا يدلون ببيان عام في أشكال أخرى من وسائل الإعلام، بأن أي تعليقات سيتم نقلها إلى جمهور أوسع. إن مسؤوليتهم هي ضمان استخدام التعليقات المناسبة فقط".

تغيير كبير في العقود

دفع موقف بابل إلى تغيير في المسار، إذ بدأت الأندية في تضمين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عقود اللاعبين مع تزايد شعبية النشاط على المنصات. وكشف بابل في حوار مع "بودكاست إس دي إس" (SDS) كيف تم تغيير القوانين.

وقال: "في رأيي، اتخذ الحكم بعض القرارات الخاطئة التي كلفتنا المباراة. لذلك عندما كنا في حافلة ليفربول، نشرت بعض التغريدات. غردت بشيء مثل، "يطلقون عليه أفضل حكم، لا تجعلني أضحك، ثم غردت مع صورة لهوارد ويب، مرتديًا قميص مانشستر يونايتد. إذا فكرت في الأمر، فهو نوع من المزاح".

وأضاف الدولي الهولندي السابق: "اتصل بي ليفربول بعد يومين وقالوا لي إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يريدون تغريمك ولا يعرفون كيف يتعاملون مع الأمر. لأنه لم يحدث ذلك من قبل".

وتابع: "كان عليّ الذهاب إلى لندن لحضور المحكمة مع الاتحاد الإنجليزي. أتذكر أنني جلست هناك مع 4 رجال كبار في السن وقالوا لي: "ريان بابل، لم يحدث هذا من قبل ولا نعرف كيف نتعامل معه ولكن لكي نجعل منك عبرة، يجب أن نغرّمك ونوقفك عن اللعب. وتم تغريمي بمبلغ 12 ألف دولار".

وختم: "لهذا السبب، أعتقد أنه بعد سنوات من بدء وضع العقود، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي قاموا بتغيير القوانين بسببي".

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ولعب بابل 146 مباراة مع "الريدز"، وسجل 22 هدفًا، كما لعب لفترة وجيزة في صفوف فولهام موسم 2018-2019.