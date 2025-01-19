ياسين شيوكو حارس ميسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي

أصبح ياسين شيوكو المكلّف بالحماية الشخصية للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو ظهر فيها وهو يتلقى تدريبات قاسية جدا.

وذاع صيت شيوكو في صيف عام 2023 بعد اختياره ليكون الحارس الشخصي لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، ومنذ ذلك الوقت يرافقه في جميع الأماكن سواء داخل الملعب أو خارجه.

وظهر شيوكو في أحد مقاطع الفيديو وهو متمدد على قضيب حديدي ويتلقى ضربات قوية على بطنه من قبل أحد الأشخاص وذلك بواسطة إطار ضخم.

Messi'nin koruması Yassine Cheuko'nın antrenmanı 👀 pic.twitter.com/YVOvEZRJMF — Asist Analiz (@asistanaliz) January 5, 2025

وفي فيديو آخر ظهر شيوكو وهو يتلقى لكمات قوية على بطنه، بالإضافة إلى العديد من الضربات بواسطة قضيب حديدي بالمكان نفسه.

🤯 Yassine Cheuko é guarda-costas de Lionel Messi desde que o argentino chegou ao Inter Miami, em 2023. O ex-militar norte-americano, especialista em artes marciais, é uma espécie de sombra do craque pic.twitter.com/tsIoOi3kLE — Record (@Record_Portugal) January 18, 2025

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وعن ذلك قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد جذب تفاني واحترافية شيوكو الاهتمام ليس لأنه يوجد إلى جانب ميسي فقط خلال المباريات، ولكن أيضا في المناسبات العامة وفي الحياة اليومية".

وأضافت "لإبعاد الأخطار المحتملة التي قد تهدد ميسي، يخضع شيوكو لتدريب صارم يستعد فيه لمواجهة الأخطار المحتملة وتجنّبها".

من ياسين شيوكو ؟

ياسين شيوكو هو جندي سابق في البحرية الأميركية وكان ضمن عناصر الجيش الأميركي الذي شارك في الحرب على العراق وأفغانستان.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع شيوكو بخبرة كبيرة في فنون رياضات الدفاع عن النفس مثل التايكواندو والملاكمة وفنون القتال المختلط.

وسبق لشيوكو أن شارك في العديد من نزالات فنون القتال المختلط قبل أن يختاره الإنجليزي ديفيد بيكهام المالك الشريك لإنتر ميامي بعناية من أجل مهمّة توفير الحماية الشخصية لميسي.

كيف يحمي شيوكو ميسي؟

خلال عام ونصف العام هي الفترة التي قضاها ميسي منذ وصوله إلى إنتر ميامي، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو رصدت شيوكو وهو يراقب اللاعب "كالصقر" من أجمل حمايته من "غزاة الملاعب"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووثق مقطع فيديو وجود شيوكو بالقرب من الخطوط على جانبي الملعب من الخارج ويتحرك بالتوازي مع ميسي، قبل أن يدخل الملعب مباشرة بعد صفارة النهاية.

📌Lionel Messi'nin Kickboks şampiyonu koruması Yassine Cheuko sahaya inen minik taraftara müdahale etti. 📌Messi, küçük taraftarın fotoğraf isteğini kırmadı 👏 pic.twitter.com/5ztRLpQZk1 — Kontraspor WEB (@Kontrasporweb) October 8, 2024

وفي مقطع آخر، حاول أحد المشجعين الوصول لميسي والتقاط صورة تاريخية معه، لكن الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني حرمه من تحقيق أمنيته.