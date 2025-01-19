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ياسين شيوكو حارس ميسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي

epa10969128 Inter Miami forward Lionel Messi (R) arrives to the stadium before the friendly match between New York City FC and Inter Miami at the DRV PNK stadium in Fort Lauderdale, Florida, USA, 10 November 2023. Messi will present his eighth Ballon d'Or trophy in a ceremony before the match. Next to Messi is his bodyguard Yassine Cheuko. EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
ياسين شيوكو (يسار) يرافق ميسي في جميع تحركاته (رويترز)
19/1/2025

أصبح ياسين شيوكو المكلّف بالحماية الشخصية للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو ظهر فيها وهو يتلقى تدريبات قاسية جدا.

وذاع صيت شيوكو في صيف عام 2023 بعد اختياره ليكون الحارس الشخصي لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، ومنذ ذلك الوقت يرافقه في جميع الأماكن سواء داخل الملعب أو خارجه.

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وظهر شيوكو في أحد مقاطع الفيديو وهو متمدد على قضيب حديدي ويتلقى ضربات قوية على بطنه من قبل أحد الأشخاص وذلك بواسطة إطار ضخم.

وفي فيديو آخر ظهر شيوكو وهو يتلقى لكمات قوية على بطنه، بالإضافة إلى العديد من الضربات بواسطة قضيب حديدي بالمكان نفسه.

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وعن ذلك قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد جذب تفاني واحترافية شيوكو الاهتمام ليس لأنه يوجد إلى جانب ميسي فقط خلال المباريات، ولكن أيضا في المناسبات العامة وفي الحياة اليومية".

وأضافت "لإبعاد الأخطار المحتملة التي قد تهدد ميسي، يخضع شيوكو لتدريب صارم يستعد فيه لمواجهة الأخطار المحتملة وتجنّبها".

من ياسين شيوكو ؟

ياسين شيوكو هو جندي سابق في البحرية الأميركية وكان ضمن عناصر الجيش الأميركي الذي شارك في الحرب على العراق وأفغانستان.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع شيوكو بخبرة كبيرة في فنون رياضات الدفاع عن النفس مثل التايكواندو والملاكمة وفنون القتال المختلط.

وسبق لشيوكو أن شارك في العديد من نزالات فنون القتال المختلط قبل أن يختاره الإنجليزي ديفيد بيكهام المالك الشريك لإنتر ميامي بعناية من أجل مهمّة توفير الحماية الشخصية لميسي.

كيف يحمي شيوكو ميسي؟

خلال عام ونصف العام هي الفترة التي قضاها ميسي منذ وصوله إلى إنتر ميامي، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو رصدت شيوكو وهو يراقب اللاعب "كالصقر" من أجمل حمايته من "غزاة الملاعب"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووثق مقطع فيديو وجود شيوكو بالقرب من الخطوط على جانبي الملعب من الخارج ويتحرك بالتوازي مع ميسي، قبل أن يدخل الملعب مباشرة بعد صفارة النهاية.

وفي مقطع آخر، حاول أحد المشجعين الوصول لميسي والتقاط صورة تاريخية معه، لكن الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني حرمه من تحقيق أمنيته.

المصدر : مواقع إلكترونية

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