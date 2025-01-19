هزيمة مدوية لمانشستر يونايتد والسيتي يكتسح إيبسويتش تاون بسداسية

واصل برايتون تكريس عقدته لمانشستر يونايتد هذا الموسم، بالفوز عليه 3-1، في حين اكتسح مانشستر سيتي مضيفه إيبسويتش تاون ودك شباكه بستة أهداف نظيفة في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم برايتون بهدف مبكر حمل توقيع الجامبي يانكوبا مينته في الدقيقة الخامسة، لكن سرعان ما تعادل البرتغالي برونو فرنانديز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تغريدة "ساخرة" تسببت في تغيير بعقود لاعبي البريميرليغ list 2 of 2 التفاصيل المالية لعقد هالاند الجديد مع مانشستر سيتي end of list

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف الياباني كاورو ميتوما الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 60، فيما تكفل الفرنسي جورجينيو روتر بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 76.

❌🧤 الحارس أونانا يكلّف شباك مانشستر يونايتد هدفاً 💬✍️ ما رأيك في أخطاء أونانا؟#الدوري_الانجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/cX53z9f0pj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2025

وبات هذا هو الانتصار الخامس لبرايتون خلال لقاءاته الستة الأخيرة مع مانشستر يونايتد.

وارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 34 نقطة ليتقدم للمركز التاسع في ترتيب المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي كان يطمح لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات، مبتعدا بفارق 10 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

إعلان

السيتي يكتسح

وضرب مانشستر سيتي بقوة عندما تغلب على مضيفه إيبسويتش تاون بسداسية نظيفة كان نصيب فيل فودن منها ثنائية في الدقيقتين 27 و42 مع تمريرة حاسمة للعائد من الإصابة الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، سجل منها الهدف الثالث (30).

وتألق صانع الألعاب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين بثلاث تمريرات حاسمة، بينها اثنتان لفودن وواحدة لمواطنه جيريمي دوكو صاحب الهدف الرابع مطلع الشوط الثاني (59).

ولعب دوكو دور الممرر للعملاق الدولي النروجي إرلينغ هالاند، الذي احتفل بتمديد عقده مع النادي حتى 2034 بتسجيله الهدف الخامس (57).

وعزز هالاند موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 17 هدفا، بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.

وختم جيمس ماكأتي، بديل دي بروين، المهرجان بالهدف السادس إثر تمريرة من كوفاتشيتش.

واستغل سيتي جيدا خسارة نيوكاسل أمام مضيفه بورنموث 1-4 السبت، فانتزع منه المركز الرابع بفارق الأهداف، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

وهذا هو الفوز الثالث لمانشستر سيتي في مبارياته الخمس الأخيرة دون خسارة، وجاء في توقيت مناسب قبل رحلته الحاسمة إلى باريس لمواجهة سان جيرمان الفرنسي الأربعاء في الجولة السابعة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.