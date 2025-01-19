رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

ميسي يسجل في 21 موسما متتاليا بمسيرته

ميسي سجل هدفا في فوز إنتر ميامي على "أميركا" المكسيكي (الفرنسية)
19/1/2025

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، في فوز فريقه الشاق على "أميركا المكسيكي" 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة الودية 2-2.

وبهذا الهدف يكون "البولغا" سجل هدفا واحدا على الأقل في 21 موسما متتاليا بمسيرته الكروية (من 2005 وحتى 2025).

وتلقى ميسي (37 عاما) عرضية من زميله لويس سواريز مسجلا هدف التعادل في الدقيقة الـ34، بعد أن تقدم فريق "أميركا" عبر هنري مارتن قبل لحظات. وأعاد رييس التقدم  للفريق المكسيكي في الدقيقة 52 على ملعب "أليغيانت" في مدينة لاس فيغاس الأميركية ليجعل النتيجة 2-1.

واستبدل مدرب ميامي الجديد خافيير ماسكيرانو ميسي من الملعب في الدقيقة 66، وبدا أن فريق "أميركا" في طريقه لتحقيق الفوز لكن توماس أفيليس سجل هدف التعادل في الوقت القاتل.

إعلان

ولجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لزملاء ميسي 3-2 في أولى محطات مشواره التحضيري للموسم الجديد.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان