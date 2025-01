ميسي يسجل في 21 موسما متتاليا بمسيرته

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، في فوز فريقه الشاق على "أميركا المكسيكي" 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة الودية 2-2.

وبهذا الهدف يكون "البولغا" سجل هدفا واحدا على الأقل في 21 موسما متتاليا بمسيرته الكروية (من 2005 وحتى 2025).

وتلقى ميسي (37 عاما) عرضية من زميله لويس سواريز مسجلا هدف التعادل في الدقيقة الـ34، بعد أن تقدم فريق "أميركا" عبر هنري مارتن قبل لحظات. وأعاد رييس التقدم للفريق المكسيكي في الدقيقة 52 على ملعب "أليغيانت" في مدينة لاس فيغاس الأميركية ليجعل النتيجة 2-1.

Dream debut! ⚽️💥 Santiago Morales, our homegrown talent, scores the winning goal in his FIRST match with the Senior Team! 💗🖤 pic.twitter.com/RD5pQRIsN4

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2025