شاهد.. هل يستحق غافي نجم برشلونة الطرد في مباراة خيتافي؟

التقطت عدسات الكاميرات غافي لاعب وسط برشلونة وهو يوجّه بعض الكلمات القاسية لنظيره خيسوس سانتياغو لاعب خيتافي خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة برشلونة ومضيفه خيتافي، أمس السبت، التي أقيمت على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، العديد من الاحتكاكات بين اللاعبين، خاصة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حتى وصل الأمر إلى مدربي الفريقين هانزي فليك وخوسيه بوردالاس، إذ نال كل منهما بطاقة صفراء.

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وفي إحدى اللقطات حاول سانتياغو استفزاز غافي داخل منطقة جزاء خيتافي، فما كان من الثاني إلا أن دفعه ليبدأ بعدها لاعب برشلونة في توجيه شتائم لنظيره في خيتافي.

Le sacan tarjeta al del Getafe por hacer exactamente lo mismo que Gavi, cállate un poco hombre. pic.twitter.com/u52qwIRJTL — FHG (@_GueroRM) January 18, 2025

وقال غافي للاعب خيتافي بنبرة حادة "من أنت؟ من أنت؟، أنت شخص سيئ لا تفهم شيئا"، ثم كرر له جملة "أنت سيئ جدا".

وأشارت "ماركا" إلى أن لاعبي خيتافي لم يكونوا راضين عن تصرفات غافي في وقت اعترف فيه خوان إغليسياس أن نجم برشلونة سخر منهم عبر الإشارة للاعبين بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

😡 El encontronazo de Gavi con Yellu 🗣️ "¿Quién eres tú? Si eres malísimo" 🔵🔴 El centrocampista azulgrana se encaró con el jugador azulón en un lance del partido ✍️ Te lo cuenta @Jaime_Rincon 👇https://t.co/JInNFfF2Ka — MARCA (@marca) January 19, 2025

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وقال إغليسياس "لم يعجبني على الإطلاق أن غافي قال لنا إننا سنهبط إلى الدرجة الثانية، قال لنا ذلك ويده على فمه".

وأضاف "لقد قلت له إنه إذا كان شجاعا بما فيه الكفاية ليقول لنا إننا سنهبط إلى الدرجة الثانية فيجب أن يكون شجاعا أيضا ليقول ذلك دون أن يغطّي فمه".

Pablo Paez (Gavi) a Yellu 🗣️: “¿Quién eres?”, “Eres malísimo, espabila, eres malísimo”. 📹 @MovistarFutbol pic.twitter.com/1WXl2tXXQN — Óscar González Turiño (@minituri_) January 18, 2025

وفشل برشلونة في استعادة نغمة الفوز بالدوري المحلي بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي (1-1)، وهي نتيجة قد تبقيه بعيدا بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الذي سيتصدر الليغا في حال فوزه على لاس بالماس اليوم.

وفي المباريات الثماني الأخيرة بالدوري الإسباني لم يذق برشلونة طعم الفوز إلا مرة واحدة (5-1 على مايوركا)، فيما انقاد إلى نتيجة التعادل 3 مرات وخسر 4 مباريات.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، والمهدد بفقدان قمة الجدل في حال انتصار النادي الملكي اليوم.

على الجانب الآخر رفع خيتافي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر، وهو على بعد نقطة وحيدة من مراكز الهبوط.