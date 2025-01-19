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أغلى 10 انتقالات للاعبين أفارقة في تاريخ كرة القدم

مرموش ودع الجمعة جماهير آينتراخت فرانكفورت تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر سيتي (الفرنسية)
19/1/2025

بات المصري عمر مرموش أغلى صفقات الانتقال للّاعبين الأفارقة في تاريخ كرة القدم بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من آينتراخت فرنكفورت الألماني مقابل 80 مليون يورو.

وكان عمر مرموش ودع أمس الجمعة جماهير آينتراخت فرانكفورت تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف فلوريان بلاتنبرغ، الصحفي في قناة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن مرموش سيخضع للكشف الطبي في مانشستر سيتي الاثنين.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات إلى أن إجمالي قيمة الصفقة وصل إلى 80 مليون يورو، بواقع 75 مليون يورو كرسوم ثابتة بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات وفقا لأداء اللاعب.

وبذلك اعتلى مرموش صدارة قائمة أغلى الصفقات الأفريقية إلى جانب العاجي بيبي جناح فريق أرسنال الإنجليزي (80 مليون يورو)، بعد انضمامه للغانرز فى صيف 2019 قادما من فريق ليل الفرنسي.

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وهذه أغلى 10 صفقات للّاعبين الأفارقة في تاريخ كرة القدم:

1-المصري عمر مرموش (من آينتراخت فرنكفورت إلى مانشستر سيتي): 80 مليون يورو.

2-العاجي نيكولاس بيبي (من ليل الفرنسي إلى أرسنال): 80 مليون يورو.

3- النيجيري فيكتور أوسيمين (من ليل الفرنسي إلى نابولي): 70 مليون يورو.

4-الجزائري رياض محرز (من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي): 67 مليون يورو.

5-الغاني بيير إميريك أوباميانغ (من دورتموند إلى أرسنال): 63.8 مليون يورو.

6-الغيني نابى كيتا (من لايبزيغ إلى ليفربول): 60 مليون يورو.

7- المغربي أشرف حكيمي (من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان): 60 مليون يورو.

8- العاجي سيباستيان هالير (من فرانكفورت الألماني إلى وست هام): 50 مليون يورو.

9-الغاني توماس بارتي (من أتلتيكو مدريد إلى أرسنال): 50 مليون يورو.

10-المصري محمد صلاح (من روما إلى ليفربول): 42 مليون يورو.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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