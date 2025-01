أغلى 10 انتقالات للاعبين أفارقة في تاريخ كرة القدم

بات المصري عمر مرموش أغلى صفقات الانتقال للّاعبين الأفارقة في تاريخ كرة القدم بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من آينتراخت فرنكفورت الألماني مقابل 80 مليون يورو.

وكان عمر مرموش ودع أمس الجمعة جماهير آينتراخت فرانكفورت تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف فلوريان بلاتنبرغ، الصحفي في قناة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن مرموش سيخضع للكشف الطبي في مانشستر سيتي الاثنين.

🔵🇪🇬 Final package for Omar Marmoush to Man City will be worth €80m add-ons included, as planned.

He said goodbye to the Eintracht fans 👋🏻 pic.twitter.com/Ctnu1ph6OH

