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بعد الليغا والبريميرليغ.. فضيحة مراهنات في الدوري الإيطالي

UDINE, ITALY - NOVEMBER 02: Maduka Okoye of Udinese during the Serie A match between Udinese and Juventus at Stadio Friuli on November 02, 2024 in Udine, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)
أوكوي يواجه خطر الإيقاف 4 سنوات إذا ثبت تورطه بالمراهنات (غيتي)
19/1/2025

فتحت النيابة العامة في إيطاليا تحقيقا مع النيجيري مادوكا أوكوي حارس مرمى أودينيزي حيث يُشتبه بتورطه في فضيحة مراهنات.

ويخضع أوكوي للتحقيق بسبب احتمال تعمده الحصول على بطاقة صفراء في إحدى مباريات أودينيزي في الدوري الإيطالي من الموسم الماضي 2023-2024.

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وأكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (gazzetta) الإيطالية أنه في حال إدانة اللاعب البالغ من العمر (25 عاما) فإنه سيُعاقب بالإيقاف عن اللعب في جميع المسابقات لمدة 4 سنوات.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن أوكوي ليس هو المشتبه الوحيد في أودينيزي لكنه الرئيسي، ويتوقع أن يكون مالك مطعم يرتاده لاعبو الفريق متورطا أيضا حيث بدأ التخطيط لهذا الرهان في ذلك المطعم.

وبدأ التحقيق بناء على تقرير تلقته إحدى شركات المراهنات عن رهانات بمبالغ كبيرة تتعلق ببطاقة صفراء حصل عليها أوكوي خلال مباراة أودينيزي ولاتسيو التي جرت في 11 مارس/آذار 2024 ضمن منافسات الجولة الـ28 من الكالتشيو.

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ففي تلك المباراة أشهر الحكم جيانلوكا أروليانو البطاقة الصفراء في وجه أوكوي عند الدقيقة 64 بسبب تعمّده إضاعة الوقت.

وبعد اكتشاف هذا الرهان من خلال خوارزمية تم إنشاؤها خصيصا لتحديد الحالات المشبوهة، تم إبلاغ الجهات المختصة من أجل متابعة الموضوع قانونيا.

من جهتها، قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش العديد من العقارات بحثا عن إيصالات المراهنات، كما حلّلت المحادثات الموجودة على هواتف الأشخاص المشتبه بهم، فيما يحاول المحققون تحديد إذا ما كان الأمر متعلقا بالجرائم المنظمة أما أنه حالة فردية.

Soccer Football - Serie A - Atalanta v Udinese - Gewiss Stadium, Bergamo, Italy - November 10, 2024 Udinese's Maduka Okoye in action REUTERS/Daniele Mascolo
أوكوي حارس أودينيزي يخضع للتحقيق بسبب احتمال تعمده الحصول على بطاقة صفراء (رويترز)

ويغيب أوكوي عن فريقه أودينيزي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث خضع لعملية جراحية في المعصم، وعقب ذلك تعاقد النادي مع النرويجي إيجيل سيلفيك.

وخلال هذا الموسم شارك أوكوي مع أودينيزي في 15 مباراة بجميع البطولات استقبلت شباكه فيها 21 هدفا فيما خرج بشباك نظيفة من 4 مباريات فقط، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت".

وانتقل أوكوي إلى صفوف أودينيزي في أغسطس/آب 2023 قادما من واتفورد الإنجليزي في صفقة بلغت 6 ملايين يورو.

وتأتي هذه التطورات في وقت يخضع فيه الإسباني كيكي سالاس مدافع إشبيلية الإسباني والبرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي للتحقيق للسبب نفسه.

المصدر : الصحافة الإيطالية

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