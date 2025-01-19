بعد الليغا والبريميرليغ.. فضيحة مراهنات في الدوري الإيطالي

فتحت النيابة العامة في إيطاليا تحقيقا مع النيجيري مادوكا أوكوي حارس مرمى أودينيزي حيث يُشتبه بتورطه في فضيحة مراهنات.

ويخضع أوكوي للتحقيق بسبب احتمال تعمده الحصول على بطاقة صفراء في إحدى مباريات أودينيزي في الدوري الإيطالي من الموسم الماضي 2023-2024.

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وأكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (gazzetta) الإيطالية أنه في حال إدانة اللاعب البالغ من العمر (25 عاما) فإنه سيُعاقب بالإيقاف عن اللعب في جميع المسابقات لمدة 4 سنوات.

Super Eagles’ Maduka Okoye currently under investigation for illegal betting, risks four-year football ban.💔 (#Bet9jacode Amad Sega Nadia Unilag Fantana Nigeria Reno Amotekun) pic.twitter.com/w8Do2I4HNa — Echoblognaija (@echoblognaija) January 18, 2025

وأكدت الصحيفة ذاتها أن أوكوي ليس هو المشتبه الوحيد في أودينيزي لكنه الرئيسي، ويتوقع أن يكون مالك مطعم يرتاده لاعبو الفريق متورطا أيضا حيث بدأ التخطيط لهذا الرهان في ذلك المطعم.

وبدأ التحقيق بناء على تقرير تلقته إحدى شركات المراهنات عن رهانات بمبالغ كبيرة تتعلق ببطاقة صفراء حصل عليها أوكوي خلال مباراة أودينيزي ولاتسيو التي جرت في 11 مارس/آذار 2024 ضمن منافسات الجولة الـ28 من الكالتشيو.

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ففي تلك المباراة أشهر الحكم جيانلوكا أروليانو البطاقة الصفراء في وجه أوكوي عند الدقيقة 64 بسبب تعمّده إضاعة الوقت.

Super Eagles Goalkeeper, Maduka Okoye is under investigation for a sports betting case. The 25 years old shot stopper allegedly bet on himself to receive a yellow card during a match against Lazio per reports. pic.twitter.com/BvJcnijbE9 — OVA TV MEDIA (@officialovatv) January 17, 2025

وبعد اكتشاف هذا الرهان من خلال خوارزمية تم إنشاؤها خصيصا لتحديد الحالات المشبوهة، تم إبلاغ الجهات المختصة من أجل متابعة الموضوع قانونيا.

من جهتها، قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش العديد من العقارات بحثا عن إيصالات المراهنات، كما حلّلت المحادثات الموجودة على هواتف الأشخاص المشتبه بهم، فيما يحاول المحققون تحديد إذا ما كان الأمر متعلقا بالجرائم المنظمة أما أنه حالة فردية.

ويغيب أوكوي عن فريقه أودينيزي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث خضع لعملية جراحية في المعصم، وعقب ذلك تعاقد النادي مع النرويجي إيجيل سيلفيك.

وخلال هذا الموسم شارك أوكوي مع أودينيزي في 15 مباراة بجميع البطولات استقبلت شباكه فيها 21 هدفا فيما خرج بشباك نظيفة من 4 مباريات فقط، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت".

وانتقل أوكوي إلى صفوف أودينيزي في أغسطس/آب 2023 قادما من واتفورد الإنجليزي في صفقة بلغت 6 ملايين يورو.

وتأتي هذه التطورات في وقت يخضع فيه الإسباني كيكي سالاس مدافع إشبيلية الإسباني والبرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي للتحقيق للسبب نفسه.