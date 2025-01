بعد الليغا والبريميرليغ.. فضيحة مراهنات في الدوري الإيطالي

فتحت النيابة العامة في إيطاليا تحقيقا مع النيجيري مادوكا أوكوي حارس مرمى أودينيزي حيث يُشتبه بتورطه في فضيحة مراهنات.

ويخضع أوكوي للتحقيق بسبب احتمال تعمده الحصول على بطاقة صفراء في إحدى مباريات أودينيزي في الدوري الإيطالي من الموسم الماضي 2023-2024.

وأكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (gazzetta) الإيطالية أنه في حال إدانة اللاعب البالغ من العمر (25 عاما) فإنه سيُعاقب بالإيقاف عن اللعب في جميع المسابقات لمدة 4 سنوات.

Super Eagles’ Maduka Okoye currently under investigation for illegal betting, risks four-year football ban.💔

وأكدت الصحيفة ذاتها أن أوكوي ليس هو المشتبه الوحيد في أودينيزي لكنه الرئيسي، ويتوقع أن يكون مالك مطعم يرتاده لاعبو الفريق متورطا أيضا حيث بدأ التخطيط لهذا الرهان في ذلك المطعم.

وبدأ التحقيق بناء على تقرير تلقته إحدى شركات المراهنات عن رهانات بمبالغ كبيرة تتعلق ببطاقة صفراء حصل عليها أوكوي خلال مباراة أودينيزي ولاتسيو التي جرت في 11 مارس/آذار 2024 ضمن منافسات الجولة الـ28 من الكالتشيو.

ففي تلك المباراة أشهر الحكم جيانلوكا أروليانو البطاقة الصفراء في وجه أوكوي عند الدقيقة 64 بسبب تعمّده إضاعة الوقت.

Super Eagles Goalkeeper, Maduka Okoye is under investigation for a sports betting case.

The 25 years old shot stopper allegedly bet on himself to receive a yellow card during a match against Lazio per reports. pic.twitter.com/BvJcnijbE9

— OVA TV MEDIA (@officialovatv) January 17, 2025