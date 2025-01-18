يوفنتوس يهزم ميلان ويتقدم للمركز الرابع بالدوري الإيطالي

سجل سامويل مبانغولا وتيموثي ويا هدفين في الشوط الثاني ليمنحا يوفنتوس الفوز 2-صفر على ضيفه ميلان في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم -السبت- ليتقدم أصحاب الأرض نحو المراكز الأربعة الأولى.

ووضع المهاجم مبانغولا يوفنتوس في المقدمة قبل مرور ساعة من اللعب بتسديدة قوية دخلت الشباك بعد أن ارتدت من العارضة.

وضاعف لاعب الوسط ويا النتيجة في الدقيقة الـ64 بتسديدة منخفضة نحو القائم البعيد بعد مجهود فردي.

وتقدم يوفنتوس إلى المركز الرابع برصيد 37 نقطة، في حين يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 31 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

ونجح يوفنتوس في الثأر من ضيفه ميلان، والذي أطاح به من بطولة كأس السوبر الإيطالي التي أقيمت الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية، إذ فاز ميلان 2-1 في الدور قبل النهائي، ليتأهل لمواجهة إنتر ميلان في المباراة النهائية، والتي نجح من خلالها في الفوز باللقب بعد تغلبه على غريمه التقليدي 3-2 في ريمونتادا مثيرة.