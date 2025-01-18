شاهد.. ليفربول يفوز بهدفين في الوقت الضائع ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

سجل ليفربول هدفين في الوقت بدل الضائع ليفوز 2-صفر على برنتفورد اليوم السبت، إذ انتظر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأهدر لويس دياز وكودي جاكبو فرصتين جيدتين قبل نهاية الشوط الأول، حيث أجبر رايان غرافنبرخ الحارس مارك فليكن على التصدي لمحاولة خطيرة، بينما سدد دومينيك سوبوسلاي كرة مرت فوق العارضة مع تكثيف الزوار لضغطهم.

لكن برنتفورد صمد وبدا في طريقه للحصول على نقطة مستحقة حتى حول نونيز تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد العرضية إلى داخل المرمى من مدى قريب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين ليضمن النقاط الثلاث.

داروين نونيز يسجل ثنائية لليفربول أمام برينتفورد في اللحظات الأخيرة من المباراة الهدف الأول 90+1'

الهدف الثاني 90+3'#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول #برينتفورد pic.twitter.com/pDO6o1ln9C — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2025

وظل ليفربول في الصدارة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، متقدما بفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني الذي يستضيف أستون فيلا في وقت لاحق من اليوم.

ويحتل برنتفورد المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من 22 مباراة.