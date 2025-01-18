سان جيرمان يضم الجورجي كفاراتسيخليا حتى 2029

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الجمعة عن ضم اللاعب الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسيخليا، قادما من نابولي الإيطالي بعقد يمتد حتى 2029، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر سان جيرمان -عبر موقعه الرسمي- أن الجناح البالغ من العمر 23 عاما، والذي سيرتدي القميص رقم 7، سيصبح أول لاعب من جورجيا ينضم لفريق العاصمة الفرنسية.

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وقال كفاراتسيخليا، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد، "حلم أن أكون هنا، لقد سمعت بالكثير من الأشياء الإيجابية حول باريس سان جيرمان، أشعر بالفخر لانضمامي إلى هذا النادي العظيم، وأتطلع حقا إلى ارتداء ألواني الجديدة".

𝐾ℎ𝑣𝑖𝑐ℎ𝑎 𝐾𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑠𝑘ℎ𝑒𝑙𝑖𝑎: “Merupakan mimpi yang menjadi kenyataan bisa berada di sini. Saya merasa sangat bangga bergabung dengan klub hebat ini dan tidak sabar untuk mengenakan warna baru saya.” ✨ #WelcomeKvara ❤️💙pic.twitter.com/fcfBoH8rjN — Paris Saint-Germain (@PSGindonesia) January 17, 2025

من جانبه، قال رئيس النادي ناصر الخليفي "نحن سعداء باستقبال خفيتشا كفاراتسيخليا في عائلة باريس سان جيرمان، إنه واحد من أكثر المواهب المهمة في عالم كرة القدم، ويتحلى بالشجاعة والقتال من أجل الفريق، لقد كان عازما على أن يكون جزءا من نادينا، أعلم جيدا أنه سيحقق كل أحلامه معنا".

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وسبق لكفاراتسيخليا أن لعب في أندية دينامو تبليسي وروستافي في جورجيا، ولوكوموتيف موسكو وروبن كازان في روسيا، ودينامو باتومي في جورجيا، قبل أن ينتقل في صيف عام 2022 إلى نابولي، وحقق معه لقب الدوري الإيطالي في أول موسم له مع الفريق.

ولعب الجورجي دورا بارزا في قيادة النادي الجنوبي إلى لقب الدوري الإيطالي في عام 2023 للمرة الأولى منذ 33 عاما، واختير حينها أفضل لاعب في الموسم.

وسجل 30 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة في 107 مباريات مع نابولي ضمن مختلف المسابقات.

وسيرتدي كفاراتسخيليا رقم نجم سان جرمان السابق قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لوسائل إعلامية، تُقدر قيمة الصفقة بـ70 إلى 80 مليون يورو، علما أن سان جرمان حاول في العام الماضي التعاقد مع اللاعب الجورجي الدولي الذي كان سينتهي عقده في 2027، لكن نابولي رفض.

ولم يبرز كفاراتسخيليا كثيرا في الموسمين الماضيين، إذ اكتفى بتسجيل 11 هدفا و9 تمريرات حاسمة في 45 مباراة ضمن مختلف المسابقات في 2023-2024، كما سجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة هذا الموسم.

وسيعزز الجناح الجورجي الخط الهجومي لسان جرمان، الذي من المرتقب أن يغادره المهاجم راندال كولو مواني معارا إلى يوفنتوس الإيطالي في سوق الانتقالات الحالي.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة.