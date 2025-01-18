بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورغ ويبتعد بصدارة الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم فوزا صعبا 3-2 على ضيفه فولفسبورغ اليوم السبت، ووسّع الفارق إلى 7 نقاط مع باير ليفركوزن حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وبدأ الفريق البافاري بقوة، وسدد ليروي ساني في العارضة بعد 3 دقائق، قبل أن يمنح جوريتسكا التقدم لبايرن في الدقيقة الـ20 بتسديدة من على بعد 22 مترا اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

واحتاج الفريق الزائر إلى 4 دقائق فقط لمعادلة النتيجة من أول فرصة سنحت له عن طريق محمد الأمين عمورة، لكن بايرن عاد إلى المقدمة في الدقيقة الـ39 بتسديدة مايكل أوليسي من مدى بعيد.

وواصل بايرن الضغط، وسجل جوريتسكا بضربة رأس بعد ساعة من اللعب لتصبح النتيجة 3-1، قبل أن يحرز لاعب الجزائر عمورة الهدف الثاني في الدقيقة الـ88 مستفيدا من انطلاقة رائعة من البديل تياغو توماس، ليضيف المزيد من الإثارة قبل نهاية المباراة.

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ويحتل بايرن -الذي يحل ضيفا على فينورد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء- الصدارة، وله 45 نقطة متقدما بفارق 7 نقاط على ليفركوزن الذي يواجه بروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق من اليوم.

ويحتل فولفسبورغ المركز السابع برصيد 27 نقطة.