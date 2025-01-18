بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورغ ويبتعد بصدارة الدوري الألماني

حقق بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم فوزا صعبا 3-2 على ضيفه فولفسبورغ اليوم السبت ويوسع الفارق إلى 7 نقاط مع باير ليفركوزن حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وبدأ الفريق البافاري بقوة وسدد ليروي ساني في العارضة بعد ثلاث دقائق قبل أن يمنح جوريتسكا التقدم لبايرن في الدقيقة 20 بتسديدة من على بعد 22 مترا اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

واحتاج الفريق الزائر إلى أربع دقائق فقط لمعادلة النتيجة من أول فرصة سنحت له عن طريق محمد الأمين عمورة، لكن بايرن عاد إلى المقدمة في الدقيقة 39 بتسديدة مايكل أوليسي من مدى بعيد.

وواصل بايرن الضغط وسجل جوريتسكا بضربة رأس بعد ساعة من اللعب ليجعل النتيجة 3-1 قبل أن يحرز لاعب الجزائر عمورة الهدف الثاني في الدقيقة 88 مستفيدا من انطلاقة رائعة من البديل تياجو توماس، ليضيف المزيد من الإثارة قبل نهاية المباراة.

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ويحتل بايرن، الذي يحل ضيفا على فينوورد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، الصدارة وله 45 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط على ليفركوزن الذي يواجه بروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق من اليوم.

ويحتل فولفسبورغ المركز السابع برصيد 27 نقطة.