موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وقنوات البث المباشر
18/1/2025
نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا في الجولة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021-2022، ووقنوات البث المباشر للمباراة.
تقام مباراة برشلونة وبنفيكا يوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2025 على ملعب النور في لشبونة، وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
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ما قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة وبنفيكا؟
تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات (beIN Sports) القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
- beIN Sports HD 3
- beIN Sports HD 2 English
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.
التقى الفريقان 11 مرة من قبل، انتهت 4 مباريات منها بفوز برشلونة، و3 بفوز بنفيكا، و4 مباريات بالتعادل.
يحتل برشلونة المركز الثاني في البطولة بنظامها الجديد برصيد 15 نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ3 نقاط، ويأتي في المرتبة الـ15 بنفيكا بـ10 نقاط.
المصدر : الجزيرة