الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائزين بالكرة الذهبية لـ10 سنوات قادمة

مع انقضاء حقبة الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو ووجود العديد من النجوم الواعدين في كرة القدم العالمية حاليا، يبرز السؤال عن أبرز من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية في العقد القادم.

النسخة الأخيرة من الجائزة العريقة (2024) كانت من نصيب الإسباني روريغو هيرنانديز (رودري) لاعب مانشستر سيتي، وكان فوزه مفاجئا من وجهة نظر البعض كونه جاء على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، والذي حل ثانيا متقدما على زميله الإنجليزي جود بيلينغهام.

بعيدا عن آراء الخبراء والمتابعين، كان للذكاء الاصطناعي رأيه فيما يتعلق بهوية اللاعبين الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في النسخ العشر القادمة.

وحسب "شات جي بي تي" (ChatGPT) فإن الجائزة هذا العام ستبقى بين جدران النادي الإنجليزي، إذ سيفوز بها النرويجي إيرلنغ هالاند زميل رودري في مانشستر سيتي في العام الحالي (2025).

وفي النسخ الثلاث التالية سيحتكر ريال مدريد الجائزة العريقة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويا منذ عام 1956، إذ سيفوز بها 3 لاعبين مختلفين.

ففي عام 2029 ستخرج الكرة الذهبية من خزائن ريال مدريد لتنتقل إلى الغريم برشلونة لصالح لاعبه بيدري.

وعرفت قائمة الفائزين المحتملين بالكرة الذهبية مفاجآت عديدة، إذ توقّع "شات جي بي تي" أن يفوز بها الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والنرويجي راسموس هويلند ثنائي مانشستر يونايتد، في حين لم يرد اسم نجم برشلونة الواعد لامين جمال في قائمة المرشحين.

يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الحالي لإنتر ميامي الأميركي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة (8 مرات).

