شاهد.. ريال مدريد في طريقه لاستعادة صدارة الدوري الإسباني بعد خسارة أتلتيكو

فتح أتلتيكو الطريق أمام غريمه ريال مدريد لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم في حال فوزه على لاس بالماس غدا الأحد، وذلك بعد خسارة أتلتيكو بصورة مفاجئة 1-صفر أمام ليغانيس المتواضع اليوم السبت بعد 15 انتصارا متتاليا.

ولا يزال فريق المدرب دييغو سيميوني في الصدارة برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد ثاني الترتيب وبرشلونة صاحب المركز الثالث، ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على خيتافي في وقت لاحق اليوم.

وهيمن أتلتيكو على المباراة، وتجاوزت نسبة استحواذه على الكرة 60%، وحرمه إطار المرمى من التسجيل في 3 مناسبات، وكانت له ضعف محاولات منافسه على المرمى طوال المباراة، لكنه دفع ثمن إهدار الفرص، بينها ركلة جزاء سددها أنطوان غريزمان خارج الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل ليغانس هدف الفوز من ركلة ركنية في الدقيقة الـ50 عندما لعب داني رابا كرة عرضية من الجانب الأيسر، فارتقى المدافع ماتيا ناستاسيتش وحوّلها بضربة رأس إلى داخل الشباك.

وأبلغ يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو منصة "دازون" "لم ندخل المباراة بحالة جيدة، افتقدنا النشاط، لم نكن بالمستوى المطلوب، سنحت لنا فرص، لكن عندما لا تتعامل مع المباراة كما ينبغي لا تأتي الأهداف".

وأضاف "كانت مشكلتنا، لم يكن ينبغي أن تحدث، من السهل الحديث عن مدى سوء مستوانا، ولا أعتقد أن هذا حقيقي أيضا، بقدر أكبر من النشاط كان من الممكن أن نقلب الوضع لصالحنا، لم نلعب بصورة جيدة، لكن علينا أن تكون روؤسنا مرفوعة، خسرنا بعد 15 مباراة".

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وكان أتلتيكو قد فاز في آخر 15 مباراة في كل المسابقات قبل لقاء اليوم، وهي أطول سلسلة انتصارات في تاريخه محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله أتلتيكو أيضا بقيادة سيميوني في 2011-2012 عندما حقق 13 انتصارا متتاليا.

ولم يخسر أتلتيكو منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما تعثر 1-صفر أمام ريال بيتيس، لكنه تكبد خسارة مفاجئة أمام ليغانيس صاحب المركز الـ15، والذي يبتعد بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.