شاهد.. الوصل يفوز على السد ويحرز درع السوبر القطري الإماراتي
أحرز الوصل الإماراتي درع السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على السد القطري في ملعب حمد بن جاسم بالدوحة، اليوم السبت.
وأقيمت المباراة ضمن النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر القطرية الإماراتية.
وسجل لاعب الوسط نيكولاس خيمينيز هدف الوصل، بطل الدوري الإماراتي، في الدقيقة 54 بعد تمريرة متقنة من هاريس سفيروفيتش ليطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى العلوية لحارس السد.
هدف |
الوصل الإماراتي يتقدم 1-0 السد عن طريق خيمينيز في الدقيقة 54 #درع_السوبر#السوبر_القطري_الإماراتي #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/mKgovBJRkQ
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 18, 2025
وضغط بطل الدوري القطري لإدراك التعادل، وأتيحت أمامه العديد من الفرص وتصدى الحارس خالد السناني لضربة رأس من حسن الهيدوس لاعب السد في الدقيقة 67.
كما أطلق رافا موخيكا مهاجم السد تسديدة قوية في الدقيقة 77 ارتطمت بالعارضة.
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فرصة موخيكا تصطدم بالعارضة وحسرة سداوية على ضياعها #درع_السوبر#السوبر_القطري_الإماراتي#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/JM80eILtn4
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 18, 2025
وجاءت أخطر فرص السد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد أحمد سهيل ضربة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة قبل أن يبعدها سالم العزيزي.
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أخطر فرص اللقاء .. الحظ يعاند السد في الوقت بدل الضائع أمام الوصل الإماراتي #درع_السوبر #السوبر_القطري_الإماراتي #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/jRdlmKfC5s
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 18, 2025
وشهد الشوط الأول، الذي كان أقل إثارة، عددا من الفرص إذ تلقى سفيروفيتش تمريرية بينية متقنة من عبد الرحمن صالح في الدقيقة 12 تصدى لها حارس مرمى السد وحوّلها إلى ركلة ركنية.
ثم سدد سيونغ هيون جونغ كرة فوق العارضة مباشرة في الدقيقة 16. وقبل نهاية الشوط الأول، تصدى حارس مرمى الوصل لتسديدة قوية من لاعب السد أوتافيو من خارج منطقة الجزاء.
وقبل نهاية المباراة مباشرة، طرد حكم المباراة لاعب السد حسن الهيدوس.
وانطلقت البطولة يوم الخميس وشهدت فوز شباب الأهلي وصيف بطل الدوري الإماراتي 3-1 على الريان وصيف بطل الدوري القطري ليحقق لقب درع التحدي.
وأحرز النصر الإماراتي لقب كأس السوبر بعد تغلبه 5-1 على قطر أمس الجمعة.
وتقام مباراة كأس التحدي غدا الأحد بين الوكرة حامل لقب كأس قطر والوحدة حامل لقب كأس الرابطة في الإمارات.