شاهد.. الوصل يفوز على السد ويحرز درع السوبر القطري الإماراتي

أحرز الوصل الإماراتي درع السوبر‭‭‭ ‬‬‬القطري الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على السد القطري في ملعب حمد بن جاسم بالدوحة، اليوم السبت.

وأقيمت المباراة ضمن النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر القطرية الإماراتية.

وسجل لاعب الوسط نيكولاس خيمينيز هدف الوصل، بطل الدوري الإماراتي، في الدقيقة 54 بعد تمريرة متقنة من هاريس سفيروفيتش ليطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى العلوية لحارس السد.

وضغط بطل الدوري القطري لإدراك التعادل، وأتيحت أمامه العديد من الفرص وتصدى الحارس خالد السناني لضربة رأس من حسن الهيدوس لاعب السد في الدقيقة 67.

كما أطلق رافا موخيكا مهاجم السد تسديدة قوية في الدقيقة 77 ارتطمت بالعارضة.

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وجاءت أخطر فرص السد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد أحمد سهيل ضربة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة قبل أن يبعدها سالم العزيزي.

وشهد الشوط الأول، الذي كان أقل إثارة، عددا من الفرص إذ تلقى سفيروفيتش تمريرية بينية متقنة من عبد الرحمن صالح في الدقيقة 12 تصدى لها حارس مرمى السد وحوّلها إلى ركلة ركنية.

ثم سدد سيونغ هيون جونغ كرة فوق العارضة مباشرة في الدقيقة 16. وقبل نهاية الشوط الأول، تصدى حارس مرمى الوصل لتسديدة قوية من لاعب السد أوتافيو من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة مباشرة، طرد حكم المباراة لاعب السد حسن الهيدوس.

وانطلقت البطولة يوم الخميس وشهدت فوز شباب الأهلي وصيف بطل الدوري الإماراتي 3-1 على الريان وصيف بطل الدوري القطري ليحقق لقب درع التحدي.

وأحرز النصر الإماراتي لقب كأس السوبر بعد تغلبه 5-1 على قطر أمس الجمعة.

وتقام مباراة كأس التحدي غدا الأحد بين الوكرة حامل لقب كأس قطر والوحدة حامل لقب كأس الرابطة في الإمارات.