5 لاعبين ساهم المدرب فليك في تألقهم مع برشلونة

أبهر برشلونة عشاق كرة القدم هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك الذي نجح في تحويل حظوظ الفريق وجعله يلعب أفضل كرة قدم منذ رحيل ليونيل ميسي بفضل التطور اللافت في أداء عدد من اللاعبين.

وعانى النادي الكتالوني من تراجع النتائج في السنوات الأخيرة، لكن تغير هذا الوضع منذ وصول فليك هذا الصيف حيث أصبح برشلونة أفضل أداء ونتيجة، ويلعب كرة قدم رائعة أسبوعا بعد أسبوع.

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فيما يلي قائمة تضم 5 لاعبين ساهم فليك في تحسين أدائهم:

5-أليخاندرو بالدي

منحه فليك المزيد من الحرية للتقدم للأمام، ويُنظر إليه باعتباره أحد مفاتيح فوزهم الأخير بكأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، حيث ظهر في مواجهة فردية مع تيبو كورتوا قبل أن ينهي المباراة بمهارة في الشباك.

يبلغ بالدي من العمر (21 عاما) فقط، ويملك في رصيده 5 تمريرات حاسمة هذا الموسم، بعد أن نجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة الموسم الماضي تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز.

4-رافينيا

كان مهاجم ليدز يونايتد السابق مهددا بمغادرة النادي الكتالوني الصيف الماضي. لكن خلاصه كان بوصول فليك الذي أعطاه فرصة إبراز مواهبه ومنحه مزيدا من الحرية في الهجوم.

أصبح البرازيلي الآن مهاجما من الطراز الأول، وقادرا على الإبداع والركض من الخلف وحتى تسجيل الأهداف بالرأس. سجل 20 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

3-بيدري

كان لاعبا بارزا قبل أن يتعرض لإصابة غير متوقعة في ربع نهائي يورو 2024 ضد ألمانيا.

ومنذ ذلك الحين، عمل فليك على مساعدة بيدري ليعود إلى مستواه، ونجح في تسجيل 4 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

2-مارك كاسادو

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لم يشارك كاسادو سوى مرتين مع الفريق الأول الموسم الماضي، ولعب أغلب مبارياته مع فريق الشباب في برشلونة، لكنه أصبح لاعبا أساسيا تحت قيادة المدرب الألماني الذي وثق به.

ويتمتع اللاعب البالغ من العمر (21 عاما) بالهدوء في الاستحواذ على الكرة، ويلعب مثل شخص لديه خبرة أكثر من 200 مباراة.

لقد أثبت أنه أحد النجوم البارزين هذا الموسم في الدوري الإسباني.

1-لامين جمال

بعد الموسم الماضي، ظل مستوى لامين جمال في مسار تصاعدي، وظهر ذلك جليا في بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي. كما نجح فليك في تحفيزه لإظهار مواهبه وتقديم أفضل ما لديه هذا الموسم.

سجل 7 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي، في حين وصل إلى 9 أهداف و13 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

عمل فليك بشكل رائع مع الأجنحة خلال فترة وجوده في بايرن ميونخ، وطور مستوى كينغسلي كومان وسيرج غنابري وليروي ساني، ومن المنطقي أن يكون قادرا على إحداث تأثير إيجابي على جمال.