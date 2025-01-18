شاهد.. مولودية الجزائر يرافق الهلال السوداني لربع نهائي أبطال أفريقيا

تأهل مولودية الجزائر إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتعادله السلبي مع يانغ أفريكانز التنزاني اليوم السبت، في حين أنهى الهلال السوداني مشواره في دور المجموعات بالخسارة 4-0 أمام مضيفه مازيمبي القادم من الكونغو الديمقراطية.

وصعد الهلال إلى ربع النهائي متصدرا للمجموعة الأولى بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، في حين احتل مولودية الجزائر المركز الثاني بـ9 نقاط.

وودع يانغ أفريكانز ومازيمبي البطولة باحتلال المركزين الثالث والرابع في المجموعة.

وافتتح جان ضيوف التسجيل لمازيمبي بعد مرور 21 دقيقة من البداية، قبل أن يعزز إبراهيما كيتا تقدم صاحب الأرض بعدها بـ8 دقائق.

وأضاف ميرسيل نجيمبي الهدف الثالث لمازيمبي في الدقيقة الـ58، قبل أن يختتم سليمان شايبو أهداف اللقاء من ركلة جزاء قبل دقيقة على نهاية المباراة.

وكان مولودية الجزائر يحتاج إلى الفوز لاقتناص صدارة المجموعة من الهلال، لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب، واكتفى بالدفاع ليحصل على نقطة ضمنت له التأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.