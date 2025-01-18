باركولا يقود سان جيرمان للفوز الـ14 في الدوري الفرنسي

سجل برادلي باركولا هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على لانس -السبت- ويحافظ حامل اللقب على صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وسجل باركولا الهدف قبل 4 دقائق من النهاية عندما استقبل تمريرة من جواو نيفيز على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى العليا.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي سيستضيف ستراسبورغ غدا الأحد. ويحتل لانس المركز السابع برصيد 27 نقطة.

وفاجأ لانس ضيفه بهدف قبل 9 دقائق من نهاية الشوط الأول عندما وجد مبالا نزولا مساحة عند القائم البعيد ليقابل ركلة ركنية، ويسكن الكرة بهدوء في المرمى من مسافة قريبة.

واعتقد نزولا أنه ضاعف تقدم لانس في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما تلقى تمريرة طويلة واندفع داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في المرمى لكن الحكم رفع الراية بداعي التسلل.

وأدرك سان جيرمان التعادل قبل مرور ساعة من زمن المباراة عندما شق باركولا طريقه داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى فابيان رويز غير المراقب الذي أسكنها بهدوء في المرمى.

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وحصل الفريقان على فرص في الدقائق الأخيرة قبل أن يسجل باركولا هدفا، ليضمن فوز باريس سان جيرمان الـ14 في الدوري هذا الموسم.