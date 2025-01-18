رد قوي من قناة ريال مدريد على اتهامات سيميوني

ردت القناة الرسمية لريال مدريد على تصريحات الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد التي أكد فيها أن النادي الملكي يحصل على مجاملات من الحكام منذ قرن، قبل أن يرد عليه المدرب كارلو أنشيلوتي شخصيا.

وشهدت مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو -أول أمس الخميس- في ختام الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، أبرزها الهدف الأول للنادي الملكي الذي سجله كيليان مبابي وجاء من هجمة مرتدة بدأت عقب تدخل زميله الحارس الأوكراني أندري لونين على قدم السويدي فيليوت سفيدبيرغ مهاجم سيلتا فيغو داخل منطقة الجزاء.

Große Schiri-Aufregung in Madrid! 🤯 Celta Vigo fordert einen Elfer, doch direkt im Gegenzug trifft Mbappe zur Führung – eure Meinung? 👀 #DAZNmoment Die #CopaDelRey seht Ihr live auf DAZN via Sportdigital Fußball. pic.twitter.com/4vrS0sW7CN — DAZN DE (@DAZN_DE) January 16, 2025

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وإثر ذلك طالب لاعبو سليتا فيغو بإلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء، لكن حكم الساحة أدار ظهره لهم.

وعند سؤاله عن الجدل التحكيمي في تلك المباراة أجاب سيميوني في مؤتمر صحفي "لم أشاهد اللقاء، لكني سمعت ببعض الحالات المثيرة للجدل، دائما ما أسمع عن حالات تحكيمية مثيرة للجدل في مباريات ريال مدريد، يحدث ذلك منذ 100 عام، لا أعرف لماذا أنتم متفاجئون".

💣 Diego Simeone, sobre el partido del Real Madrid ayer: "Me comentaron un episodio, pero como lo hay desde hace 100 años. No sé qué les sorprende" pic.twitter.com/Xgd4Q14Pdp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 17, 2025

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وفي رده على هذه التصريحات، قال مدير القناة خيسوس ألكايد أثناء ظهوره في أحد البرامج "أتلتيكو من الفرق المفضلة لدى لجنة الحكام، فهناك الكثير من الشكوك بشأن ركلات الجزاء خلال مبارياتهم الأخيرة ضد ديبورتيفو ألافيس وأوساسونا".

وتابع ألكايد "في الموسم الماضي ظُلم ريال مدريد بشدة خلال مواجهاته المباشرة أمام أتلتيكو بسبب هذا النظام التحكيمي الرائع!".

Jesús Alcaide poniendo en su sitio al Cholo Simeone, CHAPÓ 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/Lowhprcm25 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 17, 2025

وعاد ألكايد إلى لقب الليغا -الذي تُوج به أتلتيكو مدريد في موسم 2021/2020- وقال "حصلوا عليه رغم وجود حالات تحكيمية أخرى مثيرة للجدل، لذلك لا أرى أي قلق من مواجهة أحد أعلى المدربين أجرا في العالم".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لاعبي سيلتا فيغو غادروا ملعب سانتياغو برنابيو في حالة غضب شديد من حكم الساحة مونويرا مونتيرو ومن الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو المساعد هيرنانديز هيرنانديز.

ويرى مسؤولو سيلتا فيغو أن الحكام اتخذوا العديد من القرارات التي غيّرت مجرى المباراة، أهمها ركلة الجزاء المحتملة للفريق الضيف قبل هدف مبابي ولمسة يد من أنطونيو روديغر داخل المنطقة، والطرد المحتمل لإندريك وفيديريكو فالفيردي، وفق الصحيفة الإسبانية.

أنشيلوتي يرد على سيميوني

ولم يتأخر بدوره مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في الرد على اتهامات سيميوني.

وقال أنشيلوتي "بعض أشواك الماضي تؤلم"، في إشارة إلى أن تصريحات سيميوني ناجمة عن هزائم سابقة له أمام النادي الملكي.

وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم عندما وجه له سؤال بخصوص تعليقات سيميوني الذي لطالما تبادل معه الثناء "أعتقد أن عالم كرة القدم كله يعي وجود ريال مدريد الآن وما مثله على مدار 125 عامًا من التاريخ.. أعتقد أنها مجرد أشواك مؤلمة من الماضي".