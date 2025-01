التفاصيل المالية لعقد هالاند الجديد مع مانشستر سيتي

أصبح الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند واحدا من اللاعبين الأعلى أجرا في العالم بعد توقيعه عقدا ضخما مع فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن "السيتزنز" أمس الجمعة نجاحه في تمديد عقد هالاند (24 عاما) مدة 9 سنوات ونصف أي حتى 30 يونيو/حزيران 2034، وهو أطول عقد بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين.

وأكد موقع "توك سبورت" (talksport) البريطاني أن مجموع المبالغ المالية التي سيتلقاها هالاند خلال هذه الفترة ستبلغ 260 مليون جنيه إسترليني (حوالي 307 ملايين يورو).

Erling Haaland will be earning this much salary after he signed a new contract at Man City. pic.twitter.com/kRYJRjp0wu

— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) January 18, 2025