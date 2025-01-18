التفاصيل المالية لعقد هالاند الجديد مع مانشستر سيتي

أصبح الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند واحدا من اللاعبين الأعلى أجرا في العالم بعد توقيعه عقدا ضخما مع فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن "السيتزنز" أمس الجمعة نجاحه في تمديد عقد هالاند (24 عاما) مدة 9 سنوات ونصف أي حتى 30 يونيو/حزيران 2034، وهو أطول عقد بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين.

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وأكد موقع "توك سبورت" (talksport) البريطاني أن مجموع المبالغ المالية التي سيتلقاها هالاند خلال هذه الفترة ستبلغ 260 مليون جنيه إسترليني (حوالي 307 ملايين يورو).

Erling Haaland will be earning this much salary after he signed a new contract at Man City. pic.twitter.com/kRYJRjp0wu — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) January 18, 2025

وتاليا تفاصيل المبلغ المالي المنصوص عليه في العقد الجديد لهالاند:

26 مليون جنيه إسترليني (30.7 مليون يورو) في السنة.

2.16 مليون جنيه إسترليني (2.5 مليون يورو) في الشهر.

500 ألف جنيه إسترليني (591 ألف يورو) في الأسبوع.

71.4 ألف جنيه إسترليني (84.3 ألف يورو) في اليوم.

ألفان و976 جنيها إسترلينيا (3517 يورو) في الساعة.

49.6 جنيها إسترلينيا (58.6 يورو) في الدقيقة.

82 جنيها إسترلينيا (58.6 يورو) في الثانية.

ورغم هذه التفاصيل المالية المذهلة، فإن هالاند يحتل المركز السابع في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم حاليا.

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ويحتكر نجوم الدوري السعودي 5 مراكز بين السبعة الأوائل بقائمة اللاعبين الأعلى أجرا بالعالم، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

كما يوجَد اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي في المركز الرابع، في حين هالاند هو الممثل الوحيد للدوريات الأوروبية.

وتاليا قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم حاليا:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي): 3.2 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيا (3.8 ملايين يورو).

البرازيلي نيمار دا سيلفا (الهلال السعودي): 2.65 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا (3.1 ملايين يورو).

الفرنسي كريم بنزيمة (اتحاد جدة السعودي): 1.6 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا (1.9 مليون يورو).

الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأميركي): 865 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (1.02 مليون يورو).

السنغالي ساديو ماني (النصر السعودي): 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (768.2 ألف يورو).

الجزائري رياض محرز (أهلي جدة السعودي): 580 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (685 ألف يورو).

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (591 ألف يورو).

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت 58 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت، خاض 126 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 111 هدفا وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

كما تُوج مع الفريق السماوي بـ7 ألقاب هي: الدوري الإنجليزي الممتاز (مرتان)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرة واحدة)، الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي" (مرة واحدة)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة).