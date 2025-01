هل "سُرق" سيلتا فيغو في مواجهة ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا؟

تقول صحيفة "ماركا" الإسبانية إن جماهير فريق سيلتا فيغو الإسباني لن تنسى أبدا ما جرى في مواجهة ريال مدريد بثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز مثير للملكي 5-3.

واحتج مشجعو فيغو بالإجماع على الحكم مونويرا مونتيرو الذي أدار المباراة وارتكب -بحسب وجهة نظرهم- "خطأ خطيرا وحاسما" خلال المباراة، كما أنهم لا يفهمون موقف هيرنانديز في حكم تقنية "الفار".

وطالب لاعبو فيغو بركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه الروسي أندريه لونين حارس الريال على ويليوت سويدبيرغ لاعب فيغو، والتي جاءت مباشرة قبل هدف التقدم الذي سجله كليان مبابي لريال مدريد في الدقيقة الـ37.

وأثار قرار الحكم مونتيرو انتقادات من المشجعين ووسائل الإعلام المقربة من نادي فيغو ولاعبي الفريق السابقين، واعتبروا أن هناك "سرقة" في المباراة واللقطة كانت ستشكل انعطافة فيها، وستحول النتيجة من التأخر بهدف إلى التقدم.

وتعليقا على اللقطة أكد حساب "أرتسيفو فار" على منصة "إكس" والمتخصص في الحالات التحكيمية المثيرة للجدل أن لونين سحب قدم المهاجم السويدي بعد أن راوغه الأخير، معتبرا أنها ركلة جزاء واضحة.

وتابع أن حكم الفار هيرنانديز لم يستدع الحكم الرئيسي مونويرا لمراجعة اللقطة، بل وافق على قراره في تجاهل اللقطة ومواصلة اللعب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سيلتا مشاكل مع مونويرا مونتيرو، ففي 2017 طلبت إدارة فيغو من اللجنة الفنية للحكام ألا يدير مونويرا أي مباراة لفريقها.

وفي الوقت نفسه، فإن الحكم هيرنانديز أيضا لديه مشاكل وأداء مثير للجدل مع سيلتا فيغو.

ورغم الفارق الكبير في جدول الترتيب بين الريال الذي يحتل المركز الثاني في الليغا وفيغو القابع في المركز الـ12 عرف الضيوف كيف يواجهون نجوم "الميرينغي"، ويؤمنون بخياراتهم، ويتحلون بالشجاعة، وفرضوا الوقت الإضافي بعد تسجيلهم هدف التعادل 2-2 في الوقت القاتل.

🚨 Andriy Lunin’s wife on IG: “With all the cameras & replays if you’re a bit attentive you can see how Andriy touches the ball & also the ball changes it’s trajectory a little bit.

Why? Because he touches it with his fingers. There is no wind at the Bernabéu.” pic.twitter.com/HQN0MoEzcq

— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 17, 2025