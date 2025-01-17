موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الجولة 20 للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة بعد غد الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، ويديرها الحكم الإسباني أليخاندرو غونزاليس.

ويبدأ لقاء الفريقين الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (17:15 بتوقيت القاهرة).

وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، ويتفوق الريال في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ30 انتصارا، مقابل 8 فقط للاس بالماس، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس

beIN Sports HD 3 (تعليق حفيظ دراجي)

beIN Sports HD 2 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتصدر أتلتيكو مدريد جدول الدوري برصيد 44 نقطة بفارق نقطة عن وصيفه ريال، ويحتل برشلونة المركز الثالث (38 نقطة) ويأتي خيتافي في المرتبة الـ14 (22 نقطة).