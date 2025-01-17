لاعب سابق في ريال مدريد متورط بقضية غير قانونية

تصدر لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق فابيو كوينتراو عناوين الصحف في بلاده بعد تورطه في قضية غير قانونية تتعلق بالمأكولات البحرية.

ووفقا لصحيفة جورنال دو نوتيسياس (عبر ريليفو)، قبض على كوينتراو من قبل مسؤولي التجارة البحرية في بورتو، بعد أن اكتشفوا بحوزته أكثر من طن من المأكولات البحرية غير القانونية.

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وقبل 7 أشهر، أنشأ كوينتراو شركة صيد، لكنه لم يحصل بعد على التراخيص اللازمة لبيع المأكولات البحرية. وطالبته الهيئة البرتغالية لسلامة الأغذية والاقتصاد بالتوقف عن البيع، لكنه لم يمتثل للتعليمات، ولذا دُهم مستودعه الخاص في الميناء وضبطت المأكولات غير الموثقة في فواتير رسمية.

وعثر مفتشو الإدارة العامة للموارد الطبيعية والأمن والخدمات البحرية على نحو 12 حاوية من المياه الممتلئة بالمأكولات البحرية، وتبين أنها تضم 760 كيلوغراما دون ترخيص، مقابل 260 مرخصة.

وأمرت السلطات لاعب منتخب البرتغال، الذي اعتزل كرة القدم في 2021، بإغلاق مشروعه.

🚨 Fábio Coentrão ameaçou jornalistas pic.twitter.com/LpqZ7DPOzN — Cabine Desportiva (@CabineSport) January 16, 2025

واضطر الظهير الأيسر إلى إلقاء 760 كيلوغرامًا في البحر، بينما يبحث المفتشون عن 260 كيلوغرامًا المتبقية، والتي ستتلف أو يُتبرع بها لمنظمة خيرية.

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وصاحب 36 عامًا صبّ جام غضبه على الصحفيين الموجودين في مكان الحادثة، ومن ثم لحق به أحدهم إلى البيت فتعرض لتهديدات وكلمات غاضبة من كوينتراو الذي قال له "ألم تر الأخبار؟ لا ترتكب الخطأ نفسه، لا تُصور منزلي، أحذرك".

واعتزل الدولي البرتغالي السابق في عام 2021 عن عمر ناهز 33 عامًا، بعد فترة قضاها في ريو آفي في البرتغال.

وأمضى كوينتراو 7 سنوات في ريال مدريد إجمالا، رغم أنه قضى معظم الفترة على سبيل الإعارة.

وخلال وجوده في صفوف النادي الملكي، فاز بلقبين في الدوري الإسباني ومثلهما بدوري أبطال أوروبا.