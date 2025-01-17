جماهير سان جيرمان تستقبل فريقا إسرائيليا بقنابل الروائح الكريهة

نشر رئيس شرطة باريس لوران نونيز ألفا من قوات إنفاذ القانون خلال مباراة الدوري الأوروبي لكرة السلة بين فريقي باريس سان جيرمان ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، وسط مخاوف من احتجاجات تتعلق بالحرب على قطاع غزة، لكنهم واجهوا نوعا مختلفا من المشكلات.

وخلال الربع الأول من المباراة في ملعب "أديداس أرينا"، غطى نونيز ونحو 4500 متفرج أنوفهم عندما انتشرت رائحة تشبه ما وصفوه بالجبن الفاسد أو القيء في جميع أنحاء الملعب.

وقالت الشرطة إن الرائحة جاءت من قنابل تصدر رائحة كريهة أطلقها بعض المتفرجين أثناء مغادرتهم الملعب في أمسية مرت بسلام.

وفاز باريس سان جيرمان بالمباراة 96-83.

وشهد عدد من الفعاليات الرياضية التي تشارك فيها فرق إسرائيلية في فرنسا احتجاجات مرتبطة بالحرب في غزة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، توقفت مباراة كرة سلة بين فريق "نانتير 92" وفريق "هبوعيل حولون" الإسرائيلي لدقائق بعد أن اقتحمت مجموعة من الأشخاص الملعب وهم يلوحون بأعلام فلسطينية.