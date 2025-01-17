هالاند يحصل على 310 ملايين يورو من سيتي وغوارديولا يقارنه بميسي

سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند رقما قياسيا في نادي مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حين قارن مدربه بيب غوارديولا بينه وبين ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق.

ووقع هالاند (24 عاما) الجمعة عقدا جديدا مع مانشستر سيتي لمدة 9 أعوام ونصف العام، وهو أطول عقد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسب سكاي سبورت.

وذكر موقع "ذا صن" البريطاني أن النجم النرويجي سيحصل الآن على نحو 600 ألف يورو أسبوعيًا، بما يتجاوز 30 مليونًا في العام الواحد وتمديده إلى العقد الجديد بالكامل، حتى عام 2034، بإجمالي أرباح تبلغ نحو 310 ملايين يورو حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2024.

وبالذهاب أبعد من ذلك بقليل، يمكنك حساب الأموال التي سيحصل عليها هالاند في الساعة حسب "ذا صن" بنحو 3500 يورو.

جوارديولا يتحدث عن مقارنة هالاند مع ميسي ورونالدو 👀

مترجم للعربية 🎥 pic.twitter.com/Eh8gnDREOH — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 17, 2025

غوارديولا يقارن بين هالاند وميسي

ومن ناحية أخرى، رد غوارديولا مدرب السيتي على سؤال عن مقارنة هالاند بالنجم الأرجنتيني ميسي، الذي سبق أن دربه غوارديولا في فريق برشلونة الإسباني.

وقال المدرب الإسباني إنه "لا أحد يشبه ميسي"، مشيرا إلى أن "هالاند لاعب من نوعية مختلفة" عن النجم الأرجنتيني.

في مواجهتنا الأخيرة أمام إبسويتش سجل هالاند "هاتريك" 😍 هل يكررها يوم الأحد؟ 😉 pic.twitter.com/nqXJ5k7yjP — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 17, 2025

إعلان

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي عام 2022، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل في موسمه الأول 52 هدفا في جميع المسابقات، ليسهم في تتويج السيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.

وسجل المهاجم الشاب 38 هدفا الموسم الماضي الذي شهد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، في إنجاز غير مسبوق.