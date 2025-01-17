كواليس منع برشلونة انتقال أراوخو إلى يوفنتوس

نجح برشلونة في منع رحيل مدافعه الأوروغواياني رونالد أراوخو بشكل فوري إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوية بسبب حاجته لخدماته. لكن استمراره مع النادي الكتالوني يشوبه الغموض.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن الأوروغواياني قرر الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وأخبر بعض زملائه الذين حاولوا إقناعه بإعادة النظر في قراره عقب الفوز بكأس السوبر الإسباني على ريال مدريد.

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وأضافت أن المدير الرياضي ديكو هو من نجح في إقناع أراوخو بالتخلي عن نية الرحيل على الأقل في الفترة الحالية، في ظل ضعف المقابل المادي المعروض من يوفنتوس، وحاجة الفريق إلى خدماته بسبب إصابة إنييغو مارتينيز، الذي سيغيب عن الفريق لشهر تقريبا.

بقاء مؤقت

بقاء أراوخو يمنح راحة كبيرة لبرشلونة بالنظر إلى المشاكل التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الدفاع، حيث لم يحصل أندرياس كريستنسن حتى الآن على الضوء الأخضر الطبي.

لكن الصحيفة ألمحت إلى أن هذا البقاء مؤقت لأن النادي الكتالوني لايزال في انتظار عرض جيد لبيع اللاعب.

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وينتهي عقد أراوخو صيف العام المقبل، ويؤمن برشلونة أن الميركاتو الحالي هو الوقت المثالي لبيع اللاعب لأن سعره سينخفض عقب نهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لم يحسم موقفه بخصوص تجديد عقد أراوخو، وأن هناك استياء من إدارة النادي بسبب وكلاء اللاعب "الذين تعمدوا المراوغة في المفاوضات أكثر من مرة، ولم يقترحوا أبدا خيار استمرار اللاعب مع النادي".

وفي المحادثة التي أجراها ديكو مع اللاعب الثلاثاء، لم يكن هناك حديث عن تجديد عقده بل منع رحيل اللاعب الفوري، وهو الهدف الذي تم تحقيقه، لكن مع بقاء كل السيناريوهات مفتوحة. ولم يحدث أي تقدم بشأن استمراريته.

وبالإضافة إلى يوفنتوس، يحظى أراوخو باهتمام من أندية أخرى أبرزها أرسنال الإنجليزي.