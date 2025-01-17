شاهد.. النصر يحرز كأس السوبر القطرية الإماراتية

أحرز النصر الإماراتي لقب كأس السوبر ضمن النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر القطرية الإماراتية لكرة القدم، بعدما تغلب 5-1 على ضيفه فريق قطر المنافس في دوري نجوم قطر اليوم الجمعة.

وخاض النصر المباراة ضمن البطولة التي تقام بمشاركة 8 فرق من الإمارات وقطر، باعتباره وصيف بطل كأس رئيس الدولة بالإمارات بينما خاضها قطر باعتباره وصيف بطل كأس الأمير.

وكانت البطولة قد افتُتحت أمس الخميس بفوز شباب الأهلي (وصيف بطل الدوري الإماراتي) بنتيجة 3-1 على الريان (وصيف بطل الدوري القطري) ليحقق لقب درع التحدي.

وتقام مباراة درع السوبر غدا السبت بين السد (حامل لقب الدوري القطري) والوصل (بطل الدوري الإماراتي) بينما تقام مباراة كأس التحدي بعد غد بين الوكرة (بطل كأس قطر) والوحدة حامل لقب كأس (مصرف أبو ظبي الإسلامي).

خماسية النصر

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق علي مبخوت، إذ تلقى موسى نداي عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ساطع العباسي لكنها ارتدت إلى مبخوت الذي أسكنها الشباك.

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وسدد بيرسي تاو لاعب فريق قطر كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25 لكن الحارس أحمد شامبيه تصدى لها بثبات.

وعزز النصر تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إذ تلقى مانولو جابياديني تمريرة طولية وصوب الكرة بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك معلنا تقدم النصر 2-صفر.

وفي الشوط الثاني، سجل مبخوت الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 71، إذ تلقى عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليصوب الكرة في الشباك بتسديدة مباشرة مستغلا غياب الرقابة عنه.

وقلص فريق قطر الفارق بهدف في الدقيقة 74 إذ شن هجمة شهدت أكثر من تمريرة داخل منطقة الجزاء ثم وصلت الكرة إلى بن مالانجو الذي سددها بقدمه اليسرى في الشباك.

وأضاف عبد الله توري الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 81 إذ انطلق وتوغل داخل منطقة الجزاء لينفرد بالحارس الذي تصدى للكرة، ولكنه لم يمسك بها ليستحوذ عليها توري مجددا ويهيئ نفسه ثم يصوبها ببراعة إلى داخل الشباك معلنا تقدم النصر 4-1.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 86 مع إشهار بطاقة صفراء للحارس ساطع العباسي بداعي الخشونة، وتقدم أحمد جشك لتنفيذ الركلة مسجلا منها هدف الفوز 5-1 للنصر.