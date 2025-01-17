مبابي يرد على جماهير ريال مدريد: "نحن لا نلعب بهذا الشعار"

احتفل كيليان مبابي بهدفه الرائع في مرمى سيلتا فيغو أمس الخميس من خلال إظهار شعار ريال مدريد، قبل أن يلوّح بإصبعه للجمهور، وهو ما فسرته الصحافة بأنه طريقة للوم الجماهير المدريدية على إطلاقها صفارات الاستهجان قبل المباراة.

وأكد مبابي مستواه الجيد الحالي خلال فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو (5-2) في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الفرنسي التسجيل بتسديدة قوية من الجهة اليسرى في زاوية ضيقة بالدقيقة الـ37، ثم احتفل بهذا الهدف عبر مسكه شعار النادي في القميص، قبل أن يحدق في الجمهور ويضع علامة "لا" بسبابته فيما يردد بعض الكلمات، بحسب موقع "آر إم سي" الفرنسي.

"CON EL ESCUDO NO SE JUEGA." – KYLIAN MBAPPÉ ES MUY MADRIDISTA 🐢 pic.twitter.com/5dyFIfIhwx — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 17, 2025

أنشيلوتي لم يفهم احتفالية مبابي

وبالنسبة لبعض وسائل الإعلام في مدريد ستكون هذه البادرة بمثابة رد على صفارات الاستهجان من جمهور البرنابيو ضد مواطنه أوريليان تشواميني والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل بدء المباراة.

واعتبر جانب من الجمهور المدريدي أن تشواميني كان سببا في خسارة ريال مدريد 2-5 أمام برشلونة الأحد الماضي بنهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.

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وخلال المباراة ضد سيلتا فيغو تعرّض تشواميني لصيحات الاستهجان في كل مرة كان يلمس فيها الكرة.

ولم يوضح مبابي لفتته بعد المباراة، لكنه نشر رسالة غامضة إلى حد ما في حسابه على إنستغرام، مستأنفا احتفاله "نحن لا نلعب بهذا الشعار، هلا مدريد".

وعند سؤاله عن معنى حركة المهاجم الفرنسي، أوضح المدرب كارلو أنشيلوتي أنه لا يملك الإجابة، وقال الإيطالي "لا أعرف، أرى لاعبا عاد إلى أفضل مستوياته، الكثير من الاستمرارية، لقد ساعدنا كثيرا، ويمكنه أن يفعل ذلك في المباريات المقبلة".

ويقول أنشيلوتي إنه يتفهم رد الفعل العدائي إلى حد ما من أنصار ريال مدريد بعد الهزيمة أمام برشلونة والصعوبات الحالية التي يواجهها الفريق.

واعتبر أنشيلوتي أن صفارات الاستهجان دعوة للاستيقاظ، وهذا أمر مقبول بالنظر إلى ما حدث ضد برشلونة "لعب تشواميني مباراة جيدة للغاية، لقد أطلقوا صفارات للاستيقاظ، عندما أصبحت المباراة معقدة ضغطوا علينا، وهذا هو الأمر المميز".

كما دعم المدرب الإيطالي لاعب خط الوسط تشواميني الذي لعب في مركز قلب الدفاع ضد برشلونة "لديه شخصية، لقد عاد إلى مركزه، لقد ساعد الفريق دفاعيا، كان جيدا تحت الضغط، وكان يدعمنا بشكل جيد".