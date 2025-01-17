هل يصبح مرموش تاسع لاعب عربي ينضم للسيتي؟

قال صحفي الانتقالات الشهير، الإيطالي فابريسيو رومانو، إن المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية عالمية قد أكدت وجود مفاوضات بين الناديين حول انتقال اللاعب المصري الدولي إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي في آخر 4 مواسم، فريق مانشستر سيتي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه تم الاتفاق على عقد لمدة 5 أعوام، مبينا أن مرموش كان لديه رغبة كبيرة في الانتقال للفريق الإنجليزي الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

وسينضم مرموش لمانشستر سيتي، إلى جانب صفقات أخرى من المقرر إعلانها رسميا في الفترة المقبلة، حيث أكدت وسائل إعلام بريطانية أن فريق غوارديولا أتم الاتفاق مع لنس الفرنسي على ضم مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، بالإضافة للاعب وسط بالميراس البرازيلي، فيتو رييس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

مرموش تاسع عربي يرتدي قميص السيتي

وإذا تمت الصفقة بشكل نهائي، سيصبح مرموش تاسع لاعب عربي ينضم إلى "السيتزنز"، على مر التاريخ.

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وسيجد مرموش صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفا، أمامه قائمة تضم 8 لاعبين سبق لهم ارتداء قميص السيتي وهؤلاء اللاعبون هم:

الجزائري علي بن عربية: (2001-2003)

الجزائري كريم كركار: (2002 بنظام الإعارة)

الجزائري جمال بلماضي: (2003 بنظام الإعارة)

القطري حسين ياسر المحمدي: (2005–2006)

التونسي حاتم الطرابلسي: (2006-2007)

الجزائري جمال عبدون: (2007 بنظام الإعارة)

المغربي إبراهيم دياز: (2016-2019)

الجزائري رياض محرز: (2018-2023)

ولعب المغربي نبيل التويزي والليبي أحمد بن علي في قطاع الناشئين لمانشستر سيتي.