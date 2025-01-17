هالاند يوقع مع السيتي العقد الأطول في التاريخ

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن النجم النرويجي إرلينغ هالاند وقع عقدا جديدا مع النادي لمدة 9 أعوام ونصف العام، وهو أطول عقد بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين، بحسب سكاي سبورت.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد هالاند في يونيو/حزيران 2027، لكنه الآن ملتزم بمستقبله مع النادي حتى موسم 2033 -2034.

وجاء في منشور على حساب مانشستر سيتي بموقع إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة "إرلينغ هنا ليبقى! يسعدنا أن نعلن أنه مدد عقده في السيتي حتى عام 2034".

وحقق هالاند (24 عاما) تأثيرا فوريا في مانشستر سيتي، منذ انضمامه للفريق عام 2022، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 52 هدفا في جميع المسابقات، ليسهم في تتويج النادي السماوي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.

وأحرز اللاعب 38 هدفا الموسم الماضي الذي شهد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، في إنجاز غير مسبوق.

وبموجب هذا العقد القياسي، سيحصل الدولي النرويجي على راتب أسبوعي يقدر بحوالي 600 ألف دولار.

وقال هالاند فور الإعلان عن تمديد عقده "أنا سعيد حقا بتوقيع عقدي الجديد. أتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم".

الفايكينج في الاتحاد حتى 2034 📸✍️ pic.twitter.com/vMDYARgFn2 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 17, 2025

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وأكد اللاعب النرويجي في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "مانشستر سيتي ناد خاص، مليء بالأشخاص الرائعين والمشجعين المذهلين" مضيفا أن النادي "بيئة تساعد في إخراج أفضل ما لدى الجميع".

وتابع "أود أيضا أن أشكر بيب غوارديولا وطاقمه التدريبي والزملاء في الفريق وكل شخص في النادي لأنهم جميعا ساعدوني كثيرا العامين الماضيين. لقد جعلوا السيتي مكانا مميزا للغاية بالنسبة لي، والآن أنا مع الفريق بغض النظر عما سيحدث".

ويأتي تمديد عقد هالاند الطويل الأمد ليشكل دفعة كبيرة للسيتي في موسم عانى فيه بشكل غير متوقع على أرض الملعب، حيث يحتل سادس الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول (المتصدر) الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

اقتفاء أثر تشلسي

من خلال هذا العقد طويل الأمد، يتبع غوارديولا وهالاند اتجاها بدأه تشلسي بقيادة الأميركي تود بوهلي، مع عقد لمدة 10 سنوات للسنغالي نيكولاس جاكسون والنجم الإنجليزي الشاب كول بالمر.

ويقوم أتلتيك بلباو الإسباني أيضًا بتوقيع بعض من أفضل لاعبيه على عقود طويلة الأمد.

وقد وقع إيناكي وليامس عقدًا مدته 9 سنوات عام 2019، وهي طريقة لهذا النادي -الذي يعتمد فقط على اللاعبين الباسكيين- لثني المشترين المحتملين.