مولودية الجزائر والرجاء المغربي لانتزاع آخر بطاقات ربع نهائي أبطال أفريقيا

تنتظر مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي المغربي مهمتان صعبتان لانتزاع البطاقتين الأخيرتين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عندما يخوضان الجولة السادسة الأخيرة، الأول في ضيافة يونغ أفريكانز التنزاني غدا السبت، والثاني عندما يستضيف مانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي بعد غد الأحد.

وإذا كان مولودية بحاجة إلى التعادل فقط لضمان لحاقه بركب المتأهلين كونه يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام مضيفه يونغ أفريكانز الثالث فإن مصير الرجاء يتوقف على فوزه وهدية من مواطنه الجيش الملكي عندما يحل ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويحتل الرجاء البيضاوي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط وبفارق 3 خلف صن داونز، وبالتالي فهو بحاجة أن يصب فارق الأهداف مع ماميلودي في مصلحته (1-0، 0-1) في مجموعة يتصدرها الجيش الملكي (9) الضامن لتأهله إلى جانب الهلال السوداني (المجموعة الأولى) وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي والأهلي المصري حامل اللقب (الثالثة) والترجي التونسي وبيراميدز المصري (الرابعة).

مواجهة معقدة للعميد

في المباراة الأولى يحتاج "عميد" الأندية الجزائرية إلى التعادل لضمان تأهله ومواصلة سعيه نحو اللقب الثاني في تاريخه بعد عام 1976.

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وشهدت بعثة مولودية بعض الصعوبات في تنقلها إلى دار السلام، إذ تأخرت نحو 24 ساعة عن موعدها بسبب عدم حصول الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق مع بعثة نادي شباب قسنطينة -الذي سيواجه سيمبا غدا الأحد في الجولة الاخيرة من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي- على رخصة الهبوط، فاضطر إلى الانتقال مؤقتا إلى مدينة تامنغست أقصى جنوب الجزائر.

ويتطلع المدرب التونسي لمولودية خالد بن يحيى إلى مباغتة الفريق التنزاني على أرضه.

وأكد خالد بن يحيى في تصريحات أن فريقه بات مطالبا بـ"الجاهزية على جميع المستويات"، مضيفا "كل مباراة نخوضها تكتسي أهمية كبيرة وحاسمة أيضا، نحن معتادون على مثل هذه الوضعيات، علينا أن نكون جاهزين على جميع المستويات -خاصة من الجانب الذهني- لتحقيق نتيجة إيجابية بدار السلام، والتأهل إلى ربع النهائي".

وأنعش يونغ أفريكانز بقيادة مدربه الألماني سياد راموفيتش وهدافه البوركينابي ستيفان عزيز كي آماله في التأهل في الجولة الخامسة عندما ألحق الخسارة الأولى بالهلال، وسيحاول استغلال عامل الأرض للثأر من المولودية الذي هزمه 2-0 في الجولة الثانية، وبالتالي خطف بطاقته إلى الدور المقبل.

وفي المجموعة ذاتها، يسعى الهلال إلى ضمان الصدارة عندما يحل ضيفا على مازيمبي في لوبومباشي، إذ يحتاج إلى نقطة.

الرجاء يأمل في فوز وخدمة الجيش الملكي

وفي المجموعة الثانية، يبدو الرجاء البيضاوي مرشحا بقوة لحسم مواجهته مع ضيفه مانيما، لكنه يأمل في هدية من مواطنه الجيش الملكي بالفوز على صن داونز في عقر دار الأخير.

وبعد كسبه نقطة واحدة في مبارياته الثلاث الأولى اقتنص الرجاء (حامل اللقب 3 مرات) أربعا في مباراتيه الأخيرتين فأنعش آماله.

ويحتاج الرجاء إلى أفضلية الأهداف على ماميلودي في حال تساويا بالنقاط، وفي المواجهتين المباشرتين (تبادلا الفوز 1-0).

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ويعول الرجاء على أهمية مواجهة صن داونز بالنسبة لمواطنه الجيش الملكي الذي تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ العام 1988، وذلك من أجل ضمان الصدارة.

ويغيب عن الجيش مدربه الفرنسي أوبير فيلو بسبب خضوعه لعملية جراحية، وسيقوده المدرب المساعد جمال بنواحي، كما سيغيب اللاعب حاتم الصوابي بسبب الإصابة.

وأكد لاعبه العربي الناجي أن المواجهة ستكون بهدف الحفاظ على الصدارة "ينبغي العمل على الحس الهجومي، إذ تنتظرنا مباراة قوية ضد الفريق الجنوب أفريقي الذي سنواجهه بهدف تعزيز صدارتنا، والاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها متصدر المجموعة"، في إشارة إلى أن المتأهل كمتصدر يخوض إياب ربع النهائي على أرضية ملعبه.

ويعاني ماميلودي من أزمة إصابات، إذ من المتوقع غياب 6 لاعبين أساسيين، وهم الثنائي خوليسو موداو وباتوسي أوداس بسبب الإيقاف، والمدافع موتوبي مفالا والقائد ثيمبا زواني وريفالدو كوتزي وسيابونغا مابينا للإصابة.

الأهلي المصري يتطلع لصدارة مجموعته

وسيكون الأهلي الطامح إلى لقبه الثالث تواليا والـ13 القياسي في تاريخه أمام حتمية الفوز لانتزاع صدارة المجموعة الثالثة من ضيفه أورلاندو بايرتس غدا السبت في ملعب القاهرة الدولي بعدما ضمن الفريقان تأهلهما بالجولة السابقة.

ويتصدر أورلاندو برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الثاني، في حين يلتقي شباب بلوزداد الجزائري وستاد أبيدجان العاجي في مباراة هامشية.

وارتفعت معنويات "نادي القرن" بعد تصدره الدوري المحلي، إذ تألق نجمه إمام عاشور وقاده إلى التغلب على الجونة 2-0.

وتلقى عاشور إشادة مدربه السويسري مارسيل كولر "مهاراته استثنائية ولا توجد في أي لاعب بمصر، هو لاعب جوكر، وأنا أحتفظ به كخيار لدي".

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ولن يختلف الأمر في المجموعة الرابعة بين الترجي وبيراميدز، إذ يتقاسمان الصدارة برصيد 10 نقاط لكل منهما مع أفضلية المواجهتين المباشرتين للفريق التونسي الذي فاز 2-0 ذهابا وخسر 1-2 إيابا.

ويلعب الترجي مع ضيفه ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، في حين يلعب بيراميدز مع ضيفه دجوليبا المالي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.