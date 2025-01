موعد نزال ماخاشيف ضد تساروكيان في "يو إف سي" والقنوات الناقلة للبث المباشر

تبدأ بطولة "يو إف سي" الرائدة في فنون القتال المختلطة عام 2025 بحدث كبير يتضمن سلسلة من النزالات الضخمة، أبرزها مواجهة البطاقة الرئيسية بين البطل الداغستاني إسلام ماخاشيف الذي سيدافع عن لقبه في الوزن الخفيف ومنافسه الصاعد الأرميني أرمان تساروكيان المصنف الأول في الفئة.

وبات ماخاشيف أفضل مقاتل في العالم على بعد خطوة واحدة من كتابة فصل جديد في تاريخ الوزن الخفيف، إذ سيدافع عن الحزام الذهبي للمرة الرابعة منذ أن انتزعه البطل تشارلز أوليفيرا.

ودافع إسلام عن لقبه 3 مرات: مرتان ضد ألكسندر فولكانوفسكي ومرة ضد داستن بوارييه العام الماضي.

وحقق الداغستاني سلسلة انتصارات مذهلة من 14 معركة، وكرس نفسه واحدا من أكثر الأبطال هيمنة في فئته ببطولة "يو إف سي" بسجل قياسي (26-1-0).

وفي آخر نزال له في عام 2024 فاز ماخاشيف -الذي يدربه البطل العالمي السابق حبيب نورمحمدوف- على داستن بوارييه مرسخا مكانته على قمة الوزن الخفيف (حتى 70 كيلوغراما).

The LW king is here for a reason 👑 @MAKHACHEVMMA | #UFC311 pic.twitter.com/xbUTs6gnfR

من ناحية أخرى، تحول تساروکيان (22-3-0) إلى منافس من الدرجة الأولى منذ ظهوره الترويجي لأول مرة ضد ماخاشيف في "يو إف سي فايت نايت" 149 في أبريل/نيسان 2019 في سان بطرسبورغ.

وعلى الرغم من أن تساروكيان خسر مواجهته الأولى ضد القوة الداغستانية بقرار الإجماع فإنه فاز منذ ذلك الحين في 9 نزالات، وجاءت خسارته الوحيدة ضد ماتيوس جامروت، ويقدم نزال العودة ضد حامل اللقب ماخاتشيف فرصة لتحقيق المجد في الوزن الخفيف.

وقال تساروكيان (28 عاما) في مؤتمر صحفي "أنا على يقين من أنني أفضل من ماخاشيف، جئت إلى هنا لأخذ الحزام والعودة إلى المنزل، أشعر وكأنني أحد أفضل المقاتلين على هذا الكوكب، وأنا على يقين أنه أفضل من إسلام في كل شيء.

وتابع الأرميني "معركة العودة هذه مهمة بالنسبة لي، سأهزمه وسأصبح بطلا، خسرت سابقا ضد إسلام، والآن حان وقت الانتقام".

وفي الحدث الرئيسي المشترك يواجه الجورجي ميراب دفاليشفيلي منافسه الداغستاني عمر نورمحمدوف الذي يتطلع إلى الدفاع عن لقبه في وزن الديك بعد التغلب على الأميركي شون أومالي.

من المقرر أن يقام نزال العودة المرتقب على اللقب بين حامل لقب الوزن الخفيف إسلام ماخاشيف وأرمان تساروكيان صباح يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري في إنجلوود بكاليفورنيا على الرغم من أزمة حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس.

وتبدأ البطاقة الرئيسية الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش السابعة صباحا بتوقيت الدوحة والسعودية، والساعة السادسة صباحا بتوقيت مصر، والخامسة صباحا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وينطلق العرض التمهيدي الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش، الثالثة صباحا بتوقيت الدوحة والسعودية، والساعة الثانية صباحا بتوقيت مصر، والواحدة فجرا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

Who else can't wait for these title fights!? 🤩 pic.twitter.com/IQgTBMYTfp

— UFC (@ufc) January 13, 2025