موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي بالدوري الإسباني وقنوات البث المباشر
يسعى برشلونة للعودة لطريق الانتصارات في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على خيتافي ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات الليغا 2024-2025.
ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 3 لقاءات له بالليغا، (تعادل وخسارتين) ولكنه يدخل مواجهة خيتافي منتشيًا بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية في كأس إسبانيا وكأس السوبر.
ولن تكون مهمة البلوغرانا سهلة على الإطلاق، خاصة أن خيتافي صاحب المركز الـ15 برصيد 19 نقطة، نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية، اثنان في الكأس وواحد في الدوري.
موعد البث المباشر لمباراة برشلونة وخيتافي والقنوات الناقلة
تقام المباراة بعد غد السبت 18يناير/كانون الثاني الحالي على كولسيوم ألفونسو بيريز، وتنطلق الساعة الـ11 مساء (23:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة)، العاشرة (22:00 بتوقيت القاهرة).
وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القنوات التالية:
- beIN Sports HD 1
- beIN Sports HD 1 English
- beIN Sports Fr 4 HD max
ويسعى برشلونة لتكريس هيمنته على خيتافي كونه فاز عليه 30 مرة في المواجهات السابقة مقابل 4 هزائم و8 تعادلات.