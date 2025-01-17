موعد مباراة الأهلي المصري ضد أورلاندو بأبطال أفريقيا وقنوات البث المباشر

يلتقي الأهلي المصري، حامل اللقب الموسمين الماضيين، مع ضيفه أورلاندو بايرتس، في الجولة السادسة (الأخيرة) بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وبعدما حسم كلا الفريقين تأهلهما لدور الثمانية التي يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 12 لقبا -منذ الجولة الماضية- أصبح الصراع بينهما قاصرا على الحصول على قمة المجموعة الثالثة من أجل ملاقاة أحد الأندية الحاصلة على الوصافة بالمجموعات الثلاث الأخرى بدور الثمانية.

ويتصدر أورلاندو (المتوج باللقب عام 1995) الترتيب برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه الأهلي الذي أصبح مطالبا بحصد النقاط الثلاث من أجل اقتناص القمة.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وبايرتس والقنوات الناقلة

تقام المباراة السبت 18يناير/كانون الثاني الحالي على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (18:00 بتوقيت القاهرة).

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القنوات التالية: