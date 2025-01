لاعب بعمر الـ62 يشبّه نفسه برونالدو

يثبت المخضرم الأوروغوياني روبرت كارمونا البالغ من العمر 62 عاما أن العمر مجرد رقم، إذ لا يزال أكبر لاعب نشيط في العالم وفي تاريخ كرة القدم يمارس اللعبة في دوري الدرجة الرابعة في أوروغواي، ويشارك في مباريات رسمية.

وخاض كارمونا أكثر من 2200 مباراة ولعب لحوالي 49 ناديًا، وهو الآن يبحث عن مغامرته الجديدة لأن الاعتزال ليس خيارًا بالنسبة له وقال في حوار مع صحيفة إس الإسبانية "أبحث عن خيارات بعد مغادرة نويفو كاسابو في دوري الدرجة الرابعة في أوروغواي في نهاية العام ولا أفكر في الاعتزال".

علاوة على ذلك، كشف شيخ اللاعبين في العالم عن الاتفاقيات التي يبرمها مع الفرق: "ألعب كرة القدم بدون عقد، ويقتصر الأمر على اتفاق مع النادي، ورغم أن راتبي الأساسي لا يكفي للعيش، فإنني أحصل على مصادر دخل أخرى ذات صلة".

ينظر كارمونا بحنين إلى بداياته في هذه الرياضة والذكريات الرائعة التي يحتفظ بها من كل هذه السنوات من المهنة: "لقد شاركت لحظات جميلة مع بعض عظماء كرة القدم العالمية، ومن بينهم دييغو مارادونا، لكن ليس لدي قدوة، أنا قدوة لنفسي ولاعب فريد لن يتكرر".

This is Robert Carmona, a 62-year-old veteran from Uruguay, holds the title of the world's oldest active/professional footballer. pic.twitter.com/s61mU9ahVC

— United Pride (@UtdPride) December 8, 2024