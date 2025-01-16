زوجة لاعب برشلونة تشكو: تصرفاته تغيرت عندما وصل إلى أوروبا

كشفت دياز لينز زوجة البرازيلي فيتور روكي لاعب برشلونة الإسباني المُعار إلى ريال بيتيس عن نيتها الانفصال عنه بعد حوالي عام من زواجهما.

وظهرت لينز (20 عاما) في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" تشرح فيه الأسباب التي أجبرتها على طلب الطلاق من روكي.

وقالت لينز "لدي نية للانفصال عن روكي، لقد بدأنا المفاوضات لأن الزواج لم ينجح للأسف، بدأت تصرفاته تتغير عندما وصلنا إلى أوروبا، أعتقد أن ذلك بسبب الضغوط الناجمة عن كرة القدم".

وأضافت "كان من المفترض أن أكون ملاذه الآمن، لكنه وعلى العكس من ذلك بدأ بالتعامل معي بطريقة قاسية جدا وبدرت منه سلوكيات لا أستطيع التحدث عنها الآن".

وتزوج فيتور روكي من لينز في ديسمبر/كانون الأول 2023 أي قبل أيام قليلة فقط من الإعلان الرسمي لانتقال اللاعب إلى برشلونة.

📸🔵🔴 Vitor Roque en su presentación con el Barça esta mañana junto a su mujer, Dayana Lins pic.twitter.com/HFiSJOH7fC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 5, 2024

وأقرت عارضة الأزياء التي توقفت عن متابعة روكي على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ما تزال متزوجة من اللاعب حتى الآن.

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وتابعت "عندما تتزوج سواء أحببت ذلك أم لا تعتقد أنك اخترت الشريك المناسب، وكما هو الحال مع جميع الفتيات -على الأقل هذا ما أعتقده- هناك فكرة أنه بعد الزواج يكون هناك رفيق وحب وأطفال وعائلة".

وواصلت "لقد تركت كل شيء خلفي، بيت والديّ، جامعتي، عملي وانتقلت إلى بلد آخر لأتابع حياتي، هل كل تغيير يصاحبه شعور بعدم الراحة؟ على كل حال أظهر في هذا الفيديو للحديث عن تجربتي حتى لا يجد الآخرون أنفسهم في مواقف تفتقر إلى التعاطف من الأشخاص من حولك، حتى لا تتأذى".

وزادت لينز "على سبيل المثال، أن تسأل عما إذا كان بإمكانك أخذ ما بداخل الثلاجة إلى منزلك، وأن تشعر عندما تطلب شراء الطعام وكأنك توجه سؤالا للغرباء، وأن تشتري الطعام وتقول إنه للكلاب، باختصار ما أريد قوله إذا كانت لديك حياة كاملة قبل تلك العلاقة فلا تترك كل شيء خلفك".

وأتمت لينز "إذا كنت تريد حماية إنجازاتك فادخل في علاقة يرغب فيها الطرف الآخر في التنازل عن أشياء معينة من أجلك كما تفعل أنت من أجله، لأنه عندما لا يتمتع الطرف الآخر بهذا الحب والاستعداد للتنازل فإنه قد يتخلص منك في أول فرصة تتاح له، وسوف يفعل ذلك".

وحسب تقارير عديدة فإن فيتور روكي واجه صعوبات كثيرة بعد انتقاله إلى برشلونة إذ لم ينسجم مع زملائه الجدد وفشل في كسب ثقة المدرب السابق تشافي هيرنانديز، الأمر الذي عجّل بخروجه عن البلوغرانا إلى ريال بيتيس ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وخلال الموسم الحالي شارك روكي مع الفريق الأندلسي في 26 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 7 أهداف آخرها أمس في شباك برشلونة بمسابقة كأس ملك إسبانيا، كما قدّم لزملائه تمريرتين حاسمتين.