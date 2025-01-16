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رافينيا قائد برشلونة يتفوق على فينيسيوس نجم ريال مدريد

رافينيا سجل 19 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة في 27 مباراة مع برشلونة هذا الموسم (رويترز)
16/1/2025

يواصل نجم برشلونة الإسباني رافينيا دياز خطف الأضواء خلال الموسم الحالي، وبات أفضل لاعب لاتيني في الدوريات الأوروبية الكبرى متفوقا على مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الفائز بجائزة الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وترى صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرازيلي رافينيا دخل بقوة سباق الترشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة هذا الموسم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رافينيا أزاح مواطنه فينيسيوس عن عرش أفضل لاعب عالمي خلال شهر تقريبا من فوز الثاني بجائزة "ذا بيست".

رافينيا تألق في مباراتي الكلاسيكو هذا الموسم ضد ريال مدريد (وكالة)

 

وقالت الصحيفة "عهد فينيسيوس باعتباره أفضل لاعب في العالم لم يستمر شهرا واحدا، رافينيا اليوم هو أفضل لاعب لاتيني بأوروبا ومرشح قوي للغاية لجائزة الكرة الذهبية".

وأضافت "يمكن لجماهير برشلونة أن تفتخر من جديد بوجود أهم نجم في أميركا الجنوبية بصفوفه، رافينيا الذي كان عرضة للانتقادات سابقا أصبح المرشح الأبرز لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، إلى جانب لامين جمال".

وبلغت مساهمات رافينيا التهديفية هذا الموسم مع برشلونة 30 هدفا في 27 مباراة (سجل 19 وصنع 11) مقابل 23 مساهمة تهديفية لفينيسيوس في 24 مباراة (سجل 13 وصنع 10).

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وفي مباريات الكلاسيكو ضد ريال مدريد -والتي تحظى باهتمام عالمي وإعلامي كبير- ظهر رافينيا بمستوى مذهل في لقاءي الموسم الحالي، وقاد فريقه للفوز مرتين، وفيهما تفوّق بشكل كامل على مواطنه فينيسيوس.

وفي كلاسيكو الليغا -الذي فاز فيه برشلونة (4-0)- سجل رافينيا هدفا وصنع آخر، وأعاد البرازيلي الكرّة في كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني الذي انتصر فيه البلوغرانا (5-2)، إذ هز شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مرتين، كما صنع هدفا.

وحتى الآن لم يصل أي لاعب لاتيني إلى مستوى رافينيا "المهاجم الشامل" والمتطور كثيرا في عهد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة.

أبرز النجوم اللاتينيين بأوروبا في الموسم الحالي 2024-2025 وفق "سبورت":

  • البرازيلي رافينيا دياز (برشلونة الإسباني): سجل 19 هدفا، وقدّم 11 تمريرة حاسمة في 27 مباراة.
  • البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني): سجل 13 هدفا، وقدّم 10 تمريرات حاسمة في 24 مباراة.
  • الأرجنتيني جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): سجل 13 هدفا، وصنع 2 في 28 مباراة.
  • الكولومبي لويس دياز (ليفربول الإنجليزي): سجل 12 هدفا، وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 27 مباراة.
  • الكولومبي جون دوران (وست هام يونايتد الإنجليزي): سجل 12 هدفا في 26 مباراة.
  • البرازيلي ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون الإنجليزي): سجل 10 أهداف، وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 20 مباراة.
  • الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي): سجل 8 أهداف، وقدّم 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة.
  • البرازيلي رودريغو غوس (ريال مدريد): سجل 7 أهداف، وقدّم 4 تمريرات حاسمة في 23 مباراة.
  • البرازيلي جواو بيدرو (برايتون الإنجليزي): سجل 5 أهداف، وقدّم 5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة.
المصدر : الصحافة الإسبانية

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