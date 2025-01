رافينيا قائد برشلونة يتفوق على فينيسيوس نجم ريال مدريد

يواصل نجم برشلونة الإسباني رافينيا دياز خطف الأضواء خلال الموسم الحالي، وبات أفضل لاعب لاتيني في الدوريات الأوروبية الكبرى متفوقا على مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الفائز بجائزة الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وترى صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرازيلي رافينيا دخل بقوة سباق الترشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رافينيا أزاح مواطنه فينيسيوس عن عرش أفضل لاعب عالمي خلال شهر تقريبا من فوز الثاني بجائزة "ذا بيست".

وقالت الصحيفة "عهد فينيسيوس باعتباره أفضل لاعب في العالم لم يستمر شهرا واحدا، رافينيا اليوم هو أفضل لاعب لاتيني بأوروبا ومرشح قوي للغاية لجائزة الكرة الذهبية".

وأضافت "يمكن لجماهير برشلونة أن تفتخر من جديد بوجود أهم نجم في أميركا الجنوبية بصفوفه، رافينيا الذي كان عرضة للانتقادات سابقا أصبح المرشح الأبرز لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، إلى جانب لامين جمال".

وبلغت مساهمات رافينيا التهديفية هذا الموسم مع برشلونة 30 هدفا في 27 مباراة (سجل 19 وصنع 11) مقابل 23 مساهمة تهديفية لفينيسيوس في 24 مباراة (سجل 13 وصنع 10).

