بالفيديو.. أبو تريكة يوجه رسالة لأهل غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار

وجّه نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، رسالة مؤثرة لأهل قطاع غزة ، بعد الإعلان الرسمي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل .

وقال أبو تريكة على قنوات (بي إن سبورتس) خلال الأستوديو التحليلي لمباراة أرسنال ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "تحية وسلام لأهل غزة بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ليس لأحد فضل عليكم سوى الله سبحانه وتعالى".

وأثنى نجم الأهلي السابق على أهل غزة قائلا "بصبركم ومقاومتكم وشجاعتكم ضحيتم بالكثير، واليوم يوم من أيام الله. السلام على أهل غزة الأبية فأنتم تاج على الرؤوس لأنكم حفظتم شرف الأمة".

وأردف أبو تريكة "هناك 45 ألف شهيد وجريح، والكثير من المتضررين، فالله سبحانه وتعالى يلهمكم الصبر. مهما عملنا لن نوفيكم حقكم".

وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مساء الأربعاء التوصل رسميا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.