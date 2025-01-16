يتعلق بميسي.. شرط نيمار للانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي

وضع والد النجم البرازيلي نيمار اللاعب الحالي للهلال السعودي شرطا غريبا إن أراد إنتر ميامي الأميركي ضم نجله في الشهور القليلة القادمة.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى إنتر ميامي في الصيف المقبل، عقب انتهاء عقده مع فريقه الحالي الهلال الذي لا ينوي تجديد عقد اللاعب بحسب العديد من التقارير السعودية والأوروبية.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن والد نيمار اشترط على إدارة إنتر ميامي منح نجله راتبا يساوي راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن أراد التعاقد معه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تواصلت إدارة إنتر ميامي مع والد نيمار -وهو وكيله أعماله أيضا- في محاولة للحصول على توقيع اللاعب.

🗣️ Neymar on a potential move to Inter Miami: "𝐏𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐮𝐚𝐫𝐞𝐳 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞. 𝐈𝐭 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐨." 🦩🇺🇸 RUN. IT. BACK. 😍 pic.twitter.com/TO1ZDXIEob — LiveScore (@livescore) January 9, 2025

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مسؤولي كرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية يحبون رؤية نيمار في دوري بلادهم، لكن حتى اللحظة لا يوجد رد واضح من اللاعب أو والده.

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وإن كُتب للصفقة النجاح، فإن نيمار سيلعب مجددا مع زملائه السابقين في برشلونة وهم: ميسي والأوروغواياني لويس سواريز والثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وفي ظل هذه المعلومات، ترى "ليكيب" أن رحلة نيمار مع الهلال السعودي تقترب من النهاية، إذ إن عقد نجم "السليساو" مع "الزعيم" ينتهي في صيف العام الحالي.

I would be absolutely SHOCKED if Neymar isn’t an Inter Miami player. Now the question is will it be this season or next? TBD. pic.twitter.com/6bfL2bhXjT — MLS Moves (@MLSMoves) January 5, 2025

ويتقاضى ميسي من إنتر ميامي راتبا سنويا يصل إلى 12 مليون دولار ويرتفع إلى حوالي 21 مليونا مع احتساب المكافآت، وفق ما ذكرت "صحيفة لوس أنجلوس تايمز" الأميركية، دون احتساب الأموال التي يربحها من حقوق البث والرعايات.

في هذه الأثناء، أكدت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية أن 3 أندية أخرى في الدوري الأميركي للمحترفين (MLS) "لم تسمّها" ترغب في التعاقد مع نيمار وقد بدأت معه محادثات أولية.

وأشارت إلى أن إنتر ميامي غير قادر الآن على تحمل تكاليف التعاقد مع نيمار، وهو الأمر الذي تحدث عنه خافيير ماسكيرانو مدرب الفريق بوضوح في الأيام الأخيرة.

وقال ماسكيرانو "إنه لاعب رائع وكل مدرب في العالم يريده في فريقه، لكننا نعرف قواعد سقف رواتب الدوري الأميركي لكرة القدم. وعليه، فإنه من المستحيل لنا التعاقد مه حاليا".

وقبل كل شيء، يتعين عل نيمار العمل بكل قوة من أجل استعادة لياقته البدنية بعد غيابه الطويل عن الملاعب إثر الإصابات التي ضربته أثناء وجوده مع الهلال، أبرزها في الرباط الصليبي التي تعرّض لها في مباراة البرازيل وأوروغواي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وغيبته عن الملاعب أكثر من عام.