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يتعلق بميسي.. شرط نيمار للانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي

Champions League - Round of 16 First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich
نيمار (يمين) مرشح لمزاملة ميسي في إنتر ميامي (رويترز)
16/1/2025

وضع والد النجم البرازيلي نيمار اللاعب الحالي للهلال السعودي شرطا غريبا إن أراد إنتر ميامي الأميركي ضم نجله في الشهور القليلة القادمة.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى إنتر ميامي في الصيف المقبل، عقب انتهاء عقده مع فريقه الحالي الهلال الذي لا ينوي تجديد عقد اللاعب بحسب العديد من التقارير السعودية والأوروبية.

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وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن والد نيمار اشترط على إدارة إنتر ميامي منح نجله راتبا يساوي راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن أراد التعاقد معه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تواصلت إدارة إنتر ميامي مع والد نيمار -وهو وكيله أعماله أيضا- في محاولة للحصول على توقيع اللاعب.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مسؤولي كرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية يحبون رؤية نيمار في دوري بلادهم، لكن حتى اللحظة لا يوجد رد واضح من اللاعب أو والده.

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وإن كُتب للصفقة النجاح، فإن نيمار سيلعب مجددا مع زملائه السابقين في برشلونة وهم: ميسي والأوروغواياني لويس سواريز والثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وفي ظل هذه المعلومات، ترى "ليكيب" أن رحلة نيمار مع الهلال السعودي تقترب من النهاية، إذ إن عقد نجم "السليساو" مع "الزعيم" ينتهي في صيف العام الحالي.

ويتقاضى ميسي من إنتر ميامي راتبا سنويا يصل إلى 12 مليون دولار ويرتفع إلى حوالي 21 مليونا مع احتساب المكافآت، وفق ما ذكرت "صحيفة لوس أنجلوس تايمز" الأميركية، دون احتساب الأموال التي يربحها من حقوق البث والرعايات.

في هذه الأثناء، أكدت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية أن 3 أندية أخرى في الدوري الأميركي للمحترفين (MLS) "لم تسمّها" ترغب في التعاقد مع نيمار وقد بدأت معه محادثات أولية.

Paris Saint-Germain v Urawa Red Diamonds - Preseason Friendly
نيمار (يمين) وميسي لعبا معا في برشلونة وباريس سان جيرمان (غيتي)

وأشارت إلى أن إنتر ميامي غير قادر الآن على تحمل تكاليف التعاقد مع نيمار، وهو الأمر الذي تحدث عنه خافيير ماسكيرانو مدرب الفريق بوضوح في الأيام الأخيرة.

وقال ماسكيرانو "إنه لاعب رائع وكل مدرب في العالم يريده في فريقه، لكننا نعرف قواعد سقف رواتب الدوري الأميركي لكرة القدم. وعليه، فإنه من المستحيل لنا التعاقد مه حاليا".

وقبل كل شيء، يتعين عل نيمار العمل بكل قوة من أجل استعادة لياقته البدنية بعد غيابه الطويل عن الملاعب إثر الإصابات التي ضربته أثناء وجوده مع الهلال، أبرزها في الرباط الصليبي التي تعرّض لها في مباراة البرازيل وأوروغواي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وغيبته عن الملاعب أكثر من عام.

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المصدر : مواقع إلكترونية

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